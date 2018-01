Stane sa Lobotka spoluhráčom Škriniara? Inter Miláno má záujem, píšu Taliani

Nezastaviteľná Barcelona vs. Bilbao naživo >>/div>

MILÁNO. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka sa ocitol na zozname želaných posíl talianskeho klubu Inter Miláno, kde pôsobí jeho spoluhráč z národného mužstva Milan Škriniar.

Referuje o tom taliansky denník Gazzetta dello Sport.

Podľa spomenutého periodika je prioritou číslo jeden pre Inter argentínsky záložník Paríža St. Germain Javier Pastore.

Žiadna oficiálna ponuka

Ak by sa transfer nepodarilo zrealizovať, Milánčania by následne radi obrátili svoju pozornosť na trio hráčov zo španielskej La Ligy - Slováka Lobotku, Nicolása Gaitána z Atlética Madrid a Joaquína Correu z FC Sevilla.

Lobotkov zamestnávateľ Celta Vigo údajne Milánčanom odkázal, že si za rokovací stôl sadne iba v prípade, že záujemca bude ochotný zaplatiť výstupnú klauzulu hráča vo výške 35 miliónov eur.

Lobotka pôsobí v Galícii od vlaňajšieho leta, keď prestúpil z dánskeho FC Nordsjaelland.

Po správach sa aj hráčov manažér Branislav Jašurek ocitol v paľbe otázok médií.

"Isteže, šumy, že Lobotku by chcel Arsenal, Real Madrid a FC Barcelona, som zachytil. Pre médiá je normálne, že o ňom hovoria, hrá skvele.

Musím však povedať, že žiadna oficiálna ponuka na jeho prestup neprišla," povedal v rozhovore pre taliansky portál fcinternews.it Jašurek.

Jašurek: Môže hrať kdekoľvek

Priznal však, že v súvislosti s hráčom sa rozprával aj s talianskymi klubmi. "Áno, išlo o tri či štyri tímy z Talianska, ale nešlo o i nič konkrétne, iba o sondovanie" podotkol hráčov agent.

Na otázku, či bol medzi klubmi, ktoré ho kontaktovali, aj Inter, reagoval takto: "Len som odpovedal na dve otázky: na prvú o situácii okolo môjho klienta, na druhú o jeho cene. Iba sme si vymenili zopár odkazov s Interom."

Koľko by za neho vypýtala Celta v prípade prestupu? "V Španielsku je to jednoduché, sú tam klauzuly. V prípade Stanislava je to 35 miliónov eur. Možno by španielsky klub pristal aj na nižšiu cenu, ale to nie je v mojej kompetencii," odpovedal Jašurek, pričom možné hosťovanie Lobotku vylúčil so slovami: "Je to nemožné."

Na otázku, či je podľa neho hráč pripravený hrať za veľký klub, zástupca Lobotku povedal:

"Som presvedčený, že môže hrať kdekoľvek vrátane Barcelony i Interu."

