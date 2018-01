Vlhovej pomohla k víťazstvu v slalome zmena topánok

Slovenskej lyžiarke patrila po 1. kole šiesta priečka.

30. jan 2018 o 10:16 SITA

BRATISLAVA. Za skvelou jazdou Petry Vlhovej v 2. kole napokon víťazného slalomu Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide bola aj zmena topánok.

V rozhovore pre denník Šport to povedal Vlhovej tréner Livio Magoni.

"Pred druhým kolom sme sa rozhodli pre zmenu typu lyžiarok a ukázalo sa to ako správne. V ľahšej časti trate zmenila postoj, zvolila lepšiu stopu a celkovo pôsobila na lyžiach lepším dojmom," uviedol Livio Magoni.

Vlhovej patrila po 1. kole v Lenzerheide šiesta priečka s odstupom 1,12 s za líderkou Mikaelou Shiffrinovou.

Fenomenálna Američanka mala veľký náskok aj počas druhej jazdy, ale veľkou chybou v závere prenechala takmer isté víťazstvo práve Vlhovej, ktorá sa v oproti 1. kolu výrazne zlepšila.

"Predviedla to, čo normálne dokáže na tréningu, ale najrýchlejšia v druhom kole Švédka Swennová-Larssonová ju zdolala o 55 stotín sekundy," pripomenul Magoni.

Už v utorok čaká na 22-ročnú Slovenku paralelný slalom v rámci mestských pretekov v Štokholme (17.45 h). V atraktívnom formáte vylučovacích jázd tam skončila pred rokom aj dvomi na delenej piatej priečke.

Teraz bude mať opäť vysoké ambície aj preto, že cíti formu a jej veľká americká rivalka Shiffrinová sa rozhodla tieto preteky vynechať.

Po Štokholme čakajú na Vlhovú kondičné tréningy v Bratislave a potom už odlet na vrchol sezóny do olympijského Pjongčangu.

"Od 31. januára do 2. februára máme kondičné tréningy. O deň neskôr už cestujeme do Kórejskej republiky. Štvrtého februára bude mať Petra voľno a potom až do deviateho budeme trénovať na tamojších svahoch," ozrejmil pre Šport tréner Magoni.