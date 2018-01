Vaverčák so Zmijom na ZOH nepôjdu, FIL zamietla žiadosť

Na základe voľnej karty získala zo žien miestenku aj Katarína Šimoňáková.

30. jan 2018 o 11:38 SITA

BRATISLAVA. Slovenský zväz sánkarov (SZS) sa nevzdal možnosti dostať na zimné olympijské hry v kórejskom Pjongčangu aj svoju poslednú posádku.

Ešte v závere decembra 2017 bola potvrdená účasť dvoch mužov v súťaži jednotlivcov - Jozef Ninis, Jakub Šimoňák, dvojice Marek Solčanský - Karol Stuchlák, ktorí splnili kvalifikačné kritériá.

Vyhrali preteky juniorov

Na základe voľnej karty získala zo žien miestenku aj Katarína Šimoňáková. Tesne - o jednu priečku - pod čiarou zostali len Tomáš Vaverčák s Matejom Zmijom štartujúci v súťaži dvojíc.

SZS sa pokúsil pre talentovaných reprezentantov dodatočne získať voľnú kartu, ale so svojou snahou nepochodil.

"Napísali sme žiadosť o mimoriadnu voľnú kartu. Našu snahu podporil aj Slovenský olympijský výbor (SOV), ale Medzinárodná sánkarská federácia (FIL) dala zamietavé stanovisko k ich štartu," informoval agentúru SITA predseda Slovenského zväzu sánkarov (SZS) Jozef Škvarek.

Škvarek argumentoval tým, že Vaverčák so Zmijom jazdili napriek ešte juniorskému veku úspešne vo Svetovom pohári medzi dospelými, kde im len tesne unikla miestenka.

Navyše, v januári vyhrali preteky SP juniorov v rakúskom Iglse.

Uzavretá nominácia

Iskierka nádeje ešte tlie, ale už je to len v čisto teoretickej rovine.

"Už len v prípade, keby niekto z účastníkov vypadol, napríklad pre zranenie. Navyše, musela by to byť dvojica z krajiny, ktorá by ju nemala kým nahradiť.

Slovenská nominácia je uzavretá, tak neviem, či by sa to ešte podarilo presadiť, keby sa niečo udialo, ale určite by sme zabojovali," poznamenal šéf SZS a na adresu Vaverčák so Zmijom dodal:

"Majú moje veľké sympatie. Ešte rok budú patriť do juniorskej kategórie, ale už sa dokázali presadiť aj medzi seniormi.

Z tohto pohľadu som si veľmi prial, aby im to vyšlo. Sú to veľkí bojovníci, ale napokon im to ušlo takpovediac o vlások."