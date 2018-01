Problémy mal už predtým. Škrtel je zranený, bude pauzovať niekoľko týždňov

Nezastaviteľná Barcelona vs. Bilbao naživo >>/div>

ISTANBUL. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel si zranil koleno a musí nútene pauzovať.

Tridsaťtriročný stopér tureckého klubu Fenerbahce Istanbul (nar. 15. decembra 1984) absolvoval zatiaľ posledný zápas v tamojšej Süper Lig 20. januára doma proti Göztepe (2:1), v rámci 18. kola odohral celé stretnutie.

Stav sa nezlepšoval

V nedeľňajšom súboji 19. kola na pôde Trabzonsporu (1:1), kde pôsobia aj jeho krajania Ján Ďurica, Juraj Kucka, Tomáš Hubočan a Matúš Bero, už nenastúpil.

"Problémy som mal už predtým. Na jednom z tréningov počas sústredenia mužstva v Beleku ma pichlo v kolene. Po dvoch dňoch sa bolesť stala znesiteľná a nastúpil som aj v dvoch zápasoch, lenže stav sa nezlepšoval.

Podstúpil som magnetickú rezonanciu, ktorá odhalila poškodenú chrupavku," uviedol v rozhovore pre denník Šport Martin Škrtel, ktorý utrpel od príchodu z anglického FC Liverpool do Istanbulu v lete 2016 najvážnejšiu zdravotnú indispozíciu a zároveň druhé najnepríjemnejšie zranenie kolena v bohatej hráčskej kariére.

"V Liverpoole som si na začiatku pôsobenia natrhol väzy v pravom kolene a pauzoval som asi tri mesiace. Teraz mám poškodenú chrupavku v ľavom kolene a čaká ma troj- až štvortýždňová prestávka.

Prognózy sa rôznia, všetko závisí od priebehu liečenia," skonštatoval dôrazný stopér.

Škrtel: Nechceli sme riskovať

Škrtel od minulého týždňa podstupuje špeciálne rehabilitácie.

"Každý druhý deň dostávam do kolena injekcie, ktoré by mali pomôcť obnoviť poškodené časti chrupavky.

Po šiestich injekciách pôjdem znovu na vyšetrenie rezonanciou a na základe výsledkov budem múdrejší aj pri stanovení dátumu návratu.

“ Mrzí ma, že mužstvu nepomôžem. V tejto fáze súťaže je pre nás každý duel dôležitý. „ Martin Škrtel, slovenský futbalista

Verím však, že viac ako pár týždňov to nebude." Podľa slov handlovského rodáka operačný zákrok v tejto chvíli nehrozí.

"Ak by som si však nedal pauzu a pokračoval by som v zápasovom a tréningovom zaťažení, hrozilo by odlúpenie chrupavky a v takom prípade by som už naisto musel ísť pod nôž.

Navyše by sa výrazne natiahla aj doba liečenia. Nechceli sme riskovať takýto scenár, preto sme sa rozhodli pre okamžitú konzervatívnu liečbu," poznamenal 95-násobný reprezentant SR a autor šiestich gólov v najcennejšom drese.

Každý duel je dôležitý

Štvornásobný najlepší futbalista Slovenska (2007, 2008, 2011, 2012) vynechá v najvyššej tureckej súťaži minimálne tri ligové stretnutia - s Genclerbirligi, Basaksehirom a Alanyasporom.

Prečítajte si tiež: Ak by bol Hamšík mladší, mohol by stáť aj sto miliónov

"Mrzí ma, že mužstvu nepomôžem. V tejto fáze súťaže je pre nás každý duel dôležitý. Škoda, že sme v Trabzone v nedeľu len remizovali a prišli sme o ďalšie dva body.

Bol to otvorený zápas, mohol sa skončiť akokoľvek, remíza je spravodlivá," dodal pre Šport Martin Škrtel.

Fenerbahce Istanbul figuruje v tabuľke najvyššej tureckej súťaže na 3. mieste s 37 bodmi, na vedúci Basaksehir má päťbodový odstup, za druhým v klasifikácii Galatasarayom zaostáva o štyri body.