Šatan: Chceme byť prekvapením olympiády

Z 56 slovenských športovcov na olympijských hrách je viac ako polovica nováčikov.

30. jan 2018 o 17:54 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Slovenský šport omladol. Na zimné olympijské hry v Pjongčangu ide menej športovcov, ako štartovalo na predchádzajúcich hrách v Soči. No menšia výprava má väčšiu šancu prekvapiť medailovo.

Na zimné hry ešte nešli slovenskí športovci v takej silnej pozícii. V hodnotení Svetového pohára sú vo svojich športoch vysoko minimálne dve osobnosti.

V biatlone je Anastasia Kuzminová druhá, medzi alpskými lyžiarmi je zase v slalome na rovnakej priečke Petra Vlhová.

Kuzminová v tejto sezóne vyhrala už štyri preteky Svetového pohára, Vlhová zvíťazila v dvoch prípadoch. V Kórei budú favoritkami na medailu. V minulosti to neplatilo.

Viac ako polovica sú nováčikovia

Na utorkovom olympijskom sľube sa však ani jedna z nich nezúčastnila. Vlhová štartovala na pretekoch Svetového pohára v Štokholme, Kuzminová sa v Banskej Bystrici balila do Pjongčangu.

Sľub za športovcov skladala bežkyňa na lyžiach Alena Procházková, ktorá ide už na svoju štvrtú olympiádu.

"Bola to pre mňa česť. Na olympiádu sa už teším. Človek sníva o medailách, ale neviem povedať, aký výsledok dosiahnem. Mala som aj zranenia a nemala som šancu ísť naplno preteky pri porovnaní sa s konkurenciou. Formu sme ladili tak, aby bola najlepšia na olympiáde. Verím, že mi to tam vyjde,“ vravela Procházková.

Pod slovenskou vlajkou bude súťažiť v Pjongčangu 56 športovcov. V Soči ich bolo o sedem viac.

Vo výprave je veľa nových tvári. Až 32 športovcov ide na olympijské hry prvý raz. Najviac nováčikov je v hokejovom tíme – až devätnásť.

Šatan cíti menej stresu

Nováčikom je v istom zmysle aj Miroslav Šatan. Hoci štyri olympiády zažil ako hráč a vždy patril medzi lídrov, v Pjongčangu bude prvý raz na olympiáde generálnym manažérom.

„Bude to trochu iné. Ale ak to porovnám, cítim teraz menej stresu, ako keď som šiel na olympiádu ako hráč. Športovci sa musia pripravovať fyzicky i psychicky. My sme väčšinu svojej práce už odviedli. Momentálne to už bude na športovcoch, aké sa im podarí podať výkony,“ hovorí Šatan.

Šatan (vpravo) v Pjongčangu bude prvý raz na olympiáde generálnym manažérom. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Z olympiád najradšej spomína na prvé hry v Lillehammeri 1994. Devätnásťročný útočník Trenčína sa stal vtedy najlepším strelcom turnaja. Dal deväť gólov.

„Dá sa povedať, že to bola ešte taká amatérska olympiáda z pohľadu hokejového turnaja, pretože tam nehrali hráči z NHL. Tú olympiádu som si však užil aj preto, že som ju zažil celú. Teda bol som aj na olympijskom sľube, aj na otváracom ceremoniáli a všetkom, čo k tomu patrí. Pri ďalších olympiádach som ako hráč NHL chodil len deň – dva pred naším prvým zápasom. Neboli sme pri otvorení hier a bolo to úplne iné,“ spomínal.

V hokeji budú prekvapenia

Úspech hokejistov bol v roku 1994 jedným z najsilnejších momentov v krátkej histórii samostatnosti. Hokejovú partiu si ľudia zamilovali.

Turnaj bol mimoriadne sledovaný. Slováci boli pred olympiádou outsidermi. Nik s nimi nerátal. No v základnej skupine skončili na prvom mieste. S neskoršími víťazmi Švédmi remizovali 4:4. Nad Kanadou vyhrali 3:1.

„Verím, že aj teraz môže byť turnaj otvorený, ako to bolo vtedy v Nórsku. Myslím, že uvidíme aj nejaké prekvapenia. A my sa budeme snažiť, aby sme aj my boli prekvapením olympiády,“ dodáva Šatan, ktorý bol aj na hrách v Salt Lake City 2002, v Turíne 2006 a vo Vancouvri 2010.

Olympijské hry v Pjongčangu sa začínajú 9. februára. Hokejový turnaj štartuje 14. februára. V prvom zápase vyzvú Slováci najväčšieho favorita - ruskú zbornú, ktorá na turnaji bude vystupovať pod názvom Olympijskí športovci z Ruska.