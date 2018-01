Hokejový sviatok v Česku? Jágr by mohol nastúpiť proti Nedvědovi

V takom prípade by sa duel hral v Liberci.

30. jan 2018 o 17:34 SITA

Neymar, Coutinho či Firminho v Berlíne už za 135€ >>

BENÁTKY NAD JIZEROU. Už návrat hokejovej legendy Jaromíra Jágra do rodného Kladna je veľkou vecou. A čo taký priamy súboj v druhej najvyššej českej súťaži medzi 45-ročným Jágrom a inou českou hokejovou ikonou, ešte o rok starším Petrom Nedvědom?

Prečítajte si tiež: Najväčší Jágrov dar? Poznal svoje telo lepšie ako ktokoľvek iný, vraví jeho krajan

Práve k takému megašlágru sa totiž schyľuje už v sobotu 3. februára. Ak za hostí z Kladna nastúpi Jágr, za domáce Benátky nad Jizerou bude hrať spomenutý Petr Nedvěd.

V takom prípade by sa duel nehral v Benátkach nad Jizerou, ale o 60 km severnejšie v Liberci - Nedvědovom rodisku, kde aj po sezóne 2014/2015 ukončil hráčsku kariéru.

"Pre všetkých by to mohol byť sviatok hokeja. Presun tohto zápasu z Benátok nad Jizerou do Liberca nie je z finančných dôvodov. Hokej sa hrá pre divákov, ktorých sa do libereckej arény vojde o poznanie viac. Riziko, že by sa niekto na zápas nedostal, je o poznanie menšie.

Prečítajte si tiež: Jágr je sklamaný zo svojho konca v NHL, teší sa na Kladno

Pokiaľ za Kladno nastúpi Jágr, v našich farbách sa predstaví Petr Nedvěd, ktorý by tým urobil poslednú bodku za svojou výbornou kariérou. O deň neskôr, pred zápasom s pražskou Spartou, bude jeho liberecký dres vyvesený pod strop haly," informoval generálny manažér tímu HC Benátky nad Jizerou Bartoloměj Salanský.

Ako je známe, Jaromír Jágr opúšťa zámorskú NHL a vracia sa do rodného Kladna. V tejto sezóne, zrejme svojej poslednej v prestížnej profilige, odohral za Calgary Flames 22 zápasov s bilanciou 1 gól a 6 asistencií.