Brankár Slovana: Dvaja hráči skutočne verili, že sa v nominácii objavia

Žiadny z hráčov Slovana Bratislava sa neocitol v nominácii na ZOH 2018.

30. jan 2018 o 19:36 Martina Janíková

BRATISLAVA. Štrnásť hokejistov z českej extraligy, desať z Tipsport ligy. V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2018 v Pjongčangu figuruje už len jeden hráč. Práve z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Avšak, nedodal ho HC Slovan Bratislava, ale Avtomobilist Jekaterinburg. Je ním Michal Čajkovský. Jediný slovenský zástupca v KHL chcel byť výkladnou skriňou slovenského hokeja.

Sezóna 2017/2018 však Slovanu nevyšla a z doposiaľ odohraných 54 zápasov triumfoval v riadnom hracom čase len v štrnástich. Hráči Slovana sa po nevydarenej sezóne do nominácie na ZOH nedostali.

"Celkom sa to rieši, ale vôbec neviem, podľa čoho sa tréneri rozhodovali. Tiež som bol prekvapený, ale to nie je tak podstatné. Tímovo nemáme dobrú sezónu a tréneri sa ich rozhodli nezobrať. Chalani z toho boli pochopiteľne dosť prekvapení," povedal český brankár Jakub Štěpánek pre portál isport.blesk.cz.

Gólman bratislavského Slovana priznal, že sklamanie bolo na spoluhráčoch vidieť. Nomináciu sa dozvedeli na výjazde.

"Minimálne dvaja hráči skutočne verili, že sa v nominácii objavia. Samozrejme, bolo to na nich vidieť. To sa dalo čakať. Život ide ďalej, nie je to otázka života a smrti. Ale v športe máte nejaké ciele, ktoré chcete dosiahnuť. A ešte, keď na olympiádu nejdú hráči z NHL? Sklamaniu sa teda nedivím," doplnil Štěpánek.

V rozhovore český brankár odpovedal aj na otázku, koho by na ZOH zobral. Hoci nechcel konkretizovať mená, dodal: "Zálusk na nomináciu si ich robilo viac - určite Meszároš, Viedenský alebo Skalický. Alebo aj Michal Sersen. Aj on mal určite svoje osobné ambície."