Košice porazili Liptovský Mikuláš, Detva s novým trénerom vyhrala

Hlasy po zápase:

Peter Mikula, tréner Zvolena: "Zápas bol nervózny. Oba tímy vedeli o čo hrajú, chceli si udržať pozíciu. My sme mali ambíciu v šiestom vzájomnom stretnutí s Nitrou vyhrať, čo sa nám napokon podarilo v predĺžení. Mali sme však duel rozbehnutý na tri body, ale urobili sme dve fatálne chyby a tie nás dostali do predĺženia. Pri šanciach hostí nás podržal brankár Nitry, ale mohli sme za stavu 2:2 aj my dať gól. Chceli sme viac potrápiť Nitru a doviesť duel do víťazstva už v riadnom hracom čase. Snáď sa nám to podarí v play-off."

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Domáci začali vo veľkom štýle. Prekorčuľovali nás v prvej tretine a dali ukážkové góly. My sme sa zdvihli až v druhej tretine, Zvolen v nej už nemal taký tlak, znížili sme a na domáce hokejky sa dostavila nervozita. Mali sme šance aj za stavu 2:2, mohli sme rozhodnúť tento zápas, no inkasovali sme v predĺžení po našom zaváhaní. Mohli sme však v extra čase prehrať aj skôr, pretože súper nevyužil ešte dve možnosti predtým."