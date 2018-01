Päť klubov už má istotu play off, blízko je aj Poprad

Detva už má len matematickú šancu.

30. jan 2018 o 21:43 SITA

Hokejisti Banskej Bystrice sú lidrom Tipsport ligy a ako obhajca má už istý postup do play off.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Už päť klubov slovenskej hokejovej Tipsport ligy 2017/2018 má istotu prieniku do play off.

Jasno v tom, že sa predstavia vo vyraďovacej časti, už majú hokejisti Banskej Bystrice (89 bodov), Nitry (87), Zvolena (87), Košíc (86) a Trenčína (84).

Blízko k prieniku do ďalšej fázy bojov o titul má aj Poprad (71). O dve miestenky do play off v zostávajúcich dvanástich kolách zabojujú Žilina (53), Nové Zámky (48) a Liptovský Mikuláš (44).

Detva (27) už má len matematickú šancu na vyraďovačku.