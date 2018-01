Tri dni v džungli mu stačili. Austrálsky búrlivák sa chce vrátiť k tenisu

Po pár dňoch som sa stal depresívnym a trochu smutným a nechcel som v tom pokračovať, priznal.

31. jan 2018 o 9:21 SITA

SYDNEY. Obdobie osobnej reflexie v juhoafrickej džungli presvedčilo austrálskeho tenistu Bernarda Tomica, že je pripravený vrátiť sa na kurty.

Tomic už po troch dňoch opustil televíznu reality šou "I’m A Celebrity, Get Me Outta Here" s tým, že to bol dostatočne dlhý čas na to, aby si uvedomil, "ako hral minulý rok a kde by mal byť".

Šou sa odohrávala v Juhoafrickej republike.

Niekdajší 17. muž svetového rebríčka povedal, že jeho krátky pobyt v džungli bol prvou prestávkou z rýchleho životného štýlu a vyvolal v ňom budíček.

"Po pár dňoch som sa stal depresívnym a trochu smutným a nechcel som v tom pokračovať. Potrebujem sa vrátiť na dvorec," vyhlásil 25-ročný tenista.

"S návratom som začal len nedávno a cítil som sa dobre. Vyhral som zopár zápasov v kvalifikácii na Australian Open. Ľutujem, že som pred poldruha mesiacom odišiel. Nebola to správna vec, čo som urobil," dodal.

Tomicov návrat závisí od toho, ako dokáže napraviť svoje vzťahy s Austrálskym tenisovým zväzom (Tennis Australia) a kapitánom daviscupového tímu Lleytonom Hewittom.

Ten uviedol, že Tomicova daviscupová kariéra sa môže skončiť po tom, ako odmietol niekoľko pokusov pritiahnuť ho späť a nechal sa počuť, že Austrália nemôže bez neho vyhrať Davisov pohár.

Búrlivákovi Tomicovi nedala národná asociácia Tennis Australia (TA) voľnú kartu na nedávne melbournské Australian Open aj pod vplyvom hráčovho odmietnutia nastúpiť na decembrový 16-členný interný turnaj o divokú kartu.

Tomic potom prehral vo finálovom treťom kole januárovej kvalifikácie s Talianom Lorenzom Sonegom a následne vzbudil rozruch, keď pred médiami ironicky vyhlásil, že pôjde rátať svoje milióny. Skritizoval ho za to napríklad Američan Andy Roddick.

Tomic síce verejne oľutoval svoje slová, ale pred pár dňami opätovne priznal, že hrá tenis pre peniaze: "Bez diskusie. Najmä ostatných šesť mesiacov. Kedysi to bolo z lásky a s úctou, od mojich 17 rokov sa z toho stal biznis."