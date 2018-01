Dúbravka smeruje do Premier League, Newcastle a Sparta Praha sa dohodli

Predbežne by malo ísť o hosťovanie, informujú v Anglicku.

31. jan 2018 o 12:42 (aktualizované 31. jan 2018 o 15:43) SITA

Víkend v Madride s futbalom a tenisom od 490€ >>

NEWCASTLE. Slovenský futbalový reprezentačný brankár Martin Dúbravka v posledný deň zimného prestupového obdobia na Britských ostrovoch predsa len mieri do Newcastlu United.

Prečítajte si tiež: Zaplatí niekto za slovenského brankára osem miliónov?

Zástupcovia tohto účastníka anglickej Premier League a českého AC Sparta Praha sa podľa webu periodika Daily Mail konečne dohodli na podmienkach hosťovania a 29-ročný gólman popoludní absolvuje v novom pôsobisku lekársku prehliadku.

Náhradou za Dúbravku by pre Spartu mal byť 30-ročný Florin Nita z rumunského FCSB.

Sparta v tejto súvislosti prostredníctvom twitteru uviedla: "Martin Dúbravka se po predpoludňajšom tréningu odpojil od tímu a v tejto chvíli je na ceste do Anglicka.

Klub rokuje o jeho uvoľnení a zároveň pracuje na príchode iného brankára. O vývoji situácie budeme naďalej informovať."

Web isport.cz v januári informoval, že Sparta neprijala úvodnú ponuku Newcastlu, išlo o polročné hosťovanie s opciou - Angličania by Sparte zaplatili 500-tisíc eur v zime a v lete v prípade využitia opcie ďalších 4,5 milióna eur.

Prečítajte si tiež: Najdrahší hráč v dejinách Manchester City. Mohol to byť Škriniar?

Podľa tohto istého zdroja po niekoľkých dňoch ticha Sparta obnovila iniciatívu a vedenie klubu ponúklo Newcastlu dve alternatívy.

Prvou malo byť hosťovanie do konca sezóny za 1,5 milióna eur a garancia letného odkúpenia hráča za 4,5 milióna, druhou možnosťou hosťovanie do konca sezóny za 2,5 milióna s tým, že v lete by Newcastle nemal povinnosť Dúbravku kúpiť. Ak by chcel, doplatil by 3,5 milióna.

Podľa aktuálnych informácií isport.cz Newcastle v utorok poslal Sparte ponuku na hosťovanie za dva milióny s opciou na prestup za ďalšie štyri milióny.

Dúbravka, ktorý je v pražskom klube jednotkou medzi tromi žrďami, sa do povedomia fanúšikov na Britských ostrovoch dostal predovšetkým počas jesenných duelov Slovenska proti Anglicku (prehra 1:2 v Londýne) a Škótsku (0:1 v Glasgowe) v neúspešnej kvalifikácii o postup na tohtoročné MS do Ruska. V minulosti pôsobil v Liberci, dánskom Esbjergu a rodnej Žiline.

VIDEO: Jeden z najlepších zákrokov Martina Dúbravku v jeho kariére: