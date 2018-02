Aj hokejový Chuck Norris starne. Jágr verí, že nebude krívať

Z NHL odišiel po 24 sezónach. V tichosti. V Čechách vypredáva štadióny na zápasy druhej ligy.

31. jan 2018 o 17:55 Miloslav Šebela

PRAHA, BRATISLAVA. Hovorí sa, že do All Star tímu ho vybrali skôr, ako ho draftovali do NHL. Už vopred bol jasnou voľbou. V zápasoch nastupuje vždy len na jedno striedanie. Všetky ďalšie sú prídavky, ktoré si potleskom pýtajú fanúšikovia.

Lenže aj hokejový Chuck Norris starne. Má šediny, vrásky, podlamujú sa mu kolená. Už neurobí tisíc drepov denne ako za mladých čias.

Štyridsaťpäťročný Jaromír Jágr bral svoj vek vždy s humorom a vravel, že hokej by chcel byť aspoň do päťdesiatky.

„S hokejom je to ako s manželstvom. Vedeli by ste si predstaviť, že so svojou ženou vydržíte tak dlho? Ale milujete ju. A ostanete s ňou tak dlho, ako budete môcť. Pre mňa je to rovnaké. Hokej milujem,“ vravel Jágr v minulosti.

Zo superstar sa stal pracantom

Lenže zo silnej hokejovej značky ostal v tejto sezóne v zápasoch už len sentiment. A ten manažérov nepresvedčil na to, aby pre Jágra uvoľnili miesto na súpiske.

Vtip o tom, že Jágr si pred ukončením kariéry chce zahrať v každom z 31 mužstiev ligy, sa už nenaplní.

Jaromír Jágr Narodil sa 15. februára 1972 v Kladne. Vo svojich prvých dvoch sezónach v NHL získal s Pittsburghom Stanleyho pohár (1991, 1992). Na ďalšiu trofej odvtedy čaká. V NHL odohral 24 sezón. Pôsobil v deviatich kluboch. Je najproduktívnejším hokejistom z Európy, ktorý kedy hral v NHL. V základnej časti odohral 1733 zápasov, strelil 766 gólov (3. miesto v historických tabuľkách ligy) a pridal 1155 asistencií. Celkovo má na konte 1921 bodov (2. miesto v dejinách ligy). V play off odohral Jágr 208 zápasov, čo je viac, ako má na konte 11 klubov NHL. Keď Jágr vstúpil do NHL v roku 1990, dvanásť klubov ešte neexistovalo.

Pravý krídelník nedohrá sezónu v Amerike. Za Calgary nastúpil v 22 zápasoch, strelil jeden gól a pridal šesť asistencií.

V posledných dvoch mesiacoch ho trápili zranenia. V zápasoch chýbal. Klub ho zaradil medzi voľných hráčov, žiadny z konkurenčných tímov si legendárneho útočníka nevybral.

Jágr zrejme uzavrel kapitolu s názvom NHL. V zámorí odohral 24 sezón, dva razy vyhral Stanley Cup, utvoril vyše dvadsať rôznych rekordov a NHL opustil tento týždeň ako druhý najproduktívnejší hráč histórie.

„Zo superstar sa zmenil na pracanta, múdreho muža a hokejového vagabunda. Ľudia ho začali milovať pre niečo úplne iné než predtým – pre jeho vytrvalosť, ochotu učiť mladých spoluhráčov, schopnosť užívať si hokej,“ napísala oficiálna stránka NHL v roku 2011 o Jágrovi.

Humor ho neopustil

Fanúšikovia si ho obľúbili, pretože v NHL sa mu nik nepodobal. Trénoval dvakrát toľko, čo ostatní. Na štadión chodil aj po nociach a korčuľoval s 15-kilovou vestou. V posilňovni si dokonca vyrobil vlastný stroj, aby získal silu pri streľbe.

„Z rotopedu sa dymilo, keď z neho Jágr zosadal,“ spomína tréner Calgary Glen Gulutzan.

Hoci hokejom žije naplno a má zmysel pre disciplínu, nikdy nebol suchopárny a nudný. Skôr naopak. Do hokeja priniesol zábavu. A rád si strieľa si aj zo seba.