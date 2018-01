Je to definitívne, Jágr podpísal zmluvu s Kladnom. Trápi ho zranené koleno

Český veterán ešte musí absolvovať zdravotnú prehliadku.

31. jan 2018 o 16:09 SITA

KLADNO. Legendárny český hokejista Jaromír Jágr už je vo vlasti a podpísal zmluvu s tímom Rytíři Kladno v tamojšej druhej najvyššej súťaži, ktorého je aj majiteľom.

Štyridsaťpäťročný krídelník ešte musí absolvovať zdravotnú prehliadku, problémy mu robí zranené koleno.

Jágr o tom informoval prostredníctvom svojej oficiálnej prezentácie na sociálnej sieti facebook.

"Problémom je, že mi pred viac ako dvoma mesiacmi začalo opúchať koleno. Hral som však ďalej a nechal som si odtiaľ iba vyťahovať vodu. Možno sa to hraním ešte zhoršilo.

Noha sa mi vždy pod určitým uhlom podlomí a vypne sa mi sval. Čo je dosť zlé najmä pre mňa, čo som mal založenú hru na osobných súbojoch. Takže teraz chcem najmä, aby ma prehliadol lekár Pavel Kolář," uviedol Jágr na facebooku.

Ak chce najproduktívnejší Európan v histórii NHL pomýšľať na to, že by pomohol Kladnu v play-off v boji o postup do najvyššej súťaže, musí podľa pravidiel predtým v základnej časti odohrať minimálne 15 stretnutí a je tak zrejmé, že do akcie zasiahne čo najskôr.

"Nikde nie je presne napísané, koľko musím odohrať minút. Môže sa stať, že keď nebudem môcť hrať viac, nastúpim zo začiatku napríklad iba na jedno, dve striedania," objasnil olympijský víťaz z roku 1998, pre ktorého už majú v Kladne prichystaný dres s jeho tradičným číslom 68.

Jágr sa vo štvrtok o 11.00 h zúčastní na tlačovej konferencií, kde by mal mať po stretnutí s lekárom Kolářom viac informácií.