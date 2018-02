Slovan pokračuje v uvoľňovaní hráčov. Viedenský však musí zostať

Klub na regulárne ukončenie sezóny v KHL potrebuje minimálne desať hráčov so slovenským občianstvom.

31. jan 2018 o 17:15 SITA

PRAHA. Slovenský účastník hokejovej KHL HC Slovan Bratislava, ktorý už dávnejšie prišiel o šancu postúpiť do play-off, pokračuje v uvoľňovaní svojich hráčov.

Najnovšie opúšťa kabínu Tomáš Voráček. Český obranca sa vracia do rodnej krajiny.

Podľa aktuálnych informácií si 27-ročný bek bude obliekať dres pražskej Sparty, ktorej defenzívu rozšíril v záverečný deň prestupového obdobia spolu s lotyšským reprezentačným obrancom so skúsenosťami aj z NHL Artursom Kuldom z čínskeho tímu Červená hviezda Kchun-lun.

"Tomáš Voráček je defenzívnym typom obrancu a sľubujeme si od neho najmä zvýšenie dôrazu v predbránkovom priestore," uviedol pre klubový web športový manažér Sparty Michal Broš na adresu ostravského rodáka, ktorý si českú extraligu zahral už za Vítkovice, Liberec a Mladú Boleslav.

Voráček má na konte aj viac ako 20 štartov za národný tím Česka. Sparte by mal byť k dispozícii v piatkovom zápase v Hradci Králové.

"Som rád, že ma Slovan uvoľnil. Všetko sa udialo rýchlo a môj presun sa stihol dotiahnuť do konca prestupového obdobia. Sparta je najslávnejší český klub s obrovskou tradíciou," skonštatoval Tomáš Voráček.

Účastník najvyššej českej hokejovej súťaže HC Oceláři Třinec chcel tiež získať hráča Slovana Mareka Viedenského.

Slovan však na regulárne ukončenie sezóny v KHL potrebuje minimálne desať hráčov so slovenským občianstvom. Ak by Viedenský opustil Slovan, klub by túto podmienku nesplnil.

Bratislavské mužstvo odohrá v tejto sezóne KHL ešte dve stretnutia.

Uzávierka prestupov sa v Česku končí v stredu o polnoci a Třincu sa tak zrejme transfer 27-ročného centra nepodarí zrealizovať.

Informácie uverejnil portál hokej.cz.