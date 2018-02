Kvalifikácia o postup na MS sa začala. Slováci na úvod zdolali Slovincov

Hlasy po zápase:

Petr Koutný (tréner SR, zdroj: RTVS): "Každý zápas, ktorý je prvý v dôležitej kvalifikácii, je náročný. Problémy nám robila rozohrávka a aktívna hra Slovincov. Bola tam aj nervozita, chlapcov som napriek tomu nabádal k trpezlivosti. Nedarilo sa im celkom to, čo sme si povedali a naplánovali, viazol prechod z obrany do útoku. Chlapcov však určite dostanem do pohody a bude to už len lepšie."

Martin Joščák (útočník a kapitán SR, autor gólu, zdroj: szfb.sk): "Nebol to ideálny súboj, ale napokon sme vykročili správnou nohou. Nesmieme sa obzerať na zápas s Nemcami, musíme robiť postupné kroky a prvý už máme úspešne za sebou. Fanúšikovia možno očakávali vyšší rozdiel skóre, no my sme vedeli, že Slovinci majú kvalitných hráčov, čo dnes aj potvrdili."

Ladislav Gál (útočník SR, autor dvoch gólov a najlepší hráč z tímu SR, zdroj: szfb.sk): "Na hre bolo jednoznačne cítiť, že je to úvodný zápas, no po úvodných góloch prišlo uvoľnenie a postupne sme sa rozbehli."