Dúbravku predstavili v Newcastle. Prinesie konkurenciu, tvrdí Benítez

Do tímu tohto nováčika Premier League zamieril v posledný deň zimného prestupového obdobia.

1. feb 2018 o 6:05 SITA

NEWCASTLE. Slovenský futbalový reprezentačný brankár Martin Dúbravka definitívne bude vo svojej kariére pokračovať v anglickom Newcastli United.

Do tímu tohto nováčika Premier League 2017/2018 zamieril v posledný deň zimného prestupového obdobia na Britských ostrovoch z AC Sparta Praha na hosťovanie do konca sezóny s možnosťou opcie na trvalý prestup.

Dúbravka v stredu vo večerných hodinách úspešne absolvoval v Newcastli lekársku prehliadku a podpísal kontrakt.

Newcastle potvrdil transfer prostredníctvom svojho webu krátko pred 1.00 h SEČ už vo štvrtok s dôvetkom, že 29-ročný gólman môže debutovať už v nedeľňajšom ligovom stretnutí na ihrisku Crystal Palace (15.15 h SEČ).

V noci zo stredy na štvrtok o Dúbravkovom odchode informoval aj web Sparty, ktorý dodal, že skompletizoval prestup 30-ročného brankára Florina Nitu z rumunského FCSB.

Podľa aktuálnych informácií isport.cz Newcastle v utorok poslal Sparte ponuku na hosťovanie za dva milióny s opciou na prestup za ďalšie štyri milióny, napokon uspel.

"Cítim sa výborne. Je to veľký krok v mojej kariére a tiež v živote. V klube je cítiť energiu ľudí, ktorí sú jeho súčasťou. Budem tvrdo pracovať, aby som dokázal, že si zaslúžim tu byť," povedal Dúbravka pre web svojho nového zamestnávateľa.

Španielsky tréner Newcastlu Rafael Benítez skonštatoval: "Dúbravka je slovenský reprezentačný brankár a tiež hráč so skúsenosťami. Musí sa rýchlo adaptovať, keďže prichádza zo zahraničia, no je veľmi agilný a dobre hrá nohami. Do bránky prinesie určitú konkurenciu - a to je to, čo si želáme."

Benítez má k dispozícii troch gólmanov - vedno s Dúbravkom 31-ročného Íra Roberta Elliota a 27-ročného Angličana Karla Darlowa. Dvadsaťročný Freddie Woodman v stredu zamieril na hosťovanie do škótskeho FC Aberdeen.

Elliot má v tejto sezóne na konte 16 zápasov v Premier League, Darlow odchytal deväť stretnutí.

Newcastle, ktorý v stredu doma remizoval 1:1 s FC Burnley, po 25 kolách figuruje s 24 bodmi (bilancia 6-6-13) na 14. mieste tabuľkového poradia o skóre pred triom Brighton & Hove, Stoke City, Huddersfield Town a je jeden bod od zostupového pásma.

