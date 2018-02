Manchester United inkasoval v prvých sekundách a dal si vlastný gól. Mourinho: Obidva góly boli smiešne

Boli sme oveľa lepší ako Manchester United, tvrdí tréner Tottenhamu.

1. feb 2018 o 8:18 SITA

LONDÝN. Presný zásah dánskeho stredopoliara Christiana Eriksena už po 10,5 sekundy bol kľúčom k víťazstvu Tottenhamu Hotspur nad Manchestrom United (2:0) v stredajšom stretnutí 25. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League 2017/2018.

Dvadsaťpäťročný hráč profitoval z peknej akcie domácich hneď po výkope, keď sa k nemu dostala lopta po osi Jan Vertonghen, Harry Kane a Dele Alli.

Výhru Tottenhamu poistil v 28. min vlastným gólom stopér United Phil Jones.

Rekord Premier League nedosiahol

Eriksenovi pre prekonanie rekordu Premier League chýbala necelá sekunda. Atakoval rýchlosť ďalšieho hráča Tottenhamu Ledleyho Kinga, ktorý pred osemnástimi rokmi proti Bradfordu dokázal skórovať už po 9,9 s.

Na druhej priečke v historickom prehľade je zásah Alana Shearera po 10,4 s za Newcastle United proti Manchestru City.

"Môžete vyhrať zápas, ak ste pripravení bojovať. Naším cieľom bolo zachytiť začiatok stretnutia. Bola to ohromná vzpruha, keď sme sa hneď v úvode ujali vedenia. Chceli sme hrať agresívne a ukázať súperovi našu túžbu po víťazstve.

Boli sme oveľa lepší ako Manchester United, proti kvalitnému tímu sme podali fantastický výkon. Tieto tri body nám vytvorili dobrú pozíciu v boji najlepšiu štvorku," vyhlásil po zápase tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino, ktorého zverenci sú po stredajšom triumfe na 5. mieste v ligovej tabuľke so 48 bodmi.

Pred nimi sú FC Chelsea (50), FC Liverpool (50), Manchester United (53) a Manchester City (68).

Mourinho: Obidva góly boli smiešne

Dán Eriksen sa do zostavy londýnskeho mužstva vrátil po nedávnej chorobe, pre ktorú vynechal sobotňajší zápas FA Cup-u na ihrisku Newportu (1:1).

"Bol to dokonalý návrat - skóroval som z prvého dotyku s loptou. Nikdy sa mi nič podobné nestalo a pravdepodobne už ani nestane, ale bol to skvelý začiatok stretnutia. Bola to perfektná akcia. Jediné, čo som musel urobiť, bolo trafiť bránku," poznamenal dánsky legionár Eriksen, pre ktorého to bol jubilejný 50. súťažný gól vo farbách Londýnčanov.

Manchester United prehral na ihrisku Tottenhamu tretí ligový duel za sebou, čo sa naposledy stalo ešte v septembri 1966. Kouča tímu Josého Mourinha mrzel najmä nezachytený úvod zápasu.

"Už po niekoľkých sekundách sme inkasovali smiešny gól, ktorý mal na stretnutie veľký vplyv. Tottenham po ňom mohol hrať tak, ako chcel. Obidva góly boli smiešne, druhý bol dosť nešťastný.

Pred tým prvým došlo k nahromadeniu viacerých chýb. Napriek tomu, že moji hráči sledovali úvodné výkopy Tottenhamu mnohokrát a vedeli sme, ako to robia, neustriehli sme to," povedal podľa oficiálneho webu United 55-ročný Portugalčan.

José Mourinho po zápase s Tottenhamom