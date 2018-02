Arbitrážny súd zrušil doživotný zákaz pre Rusov, MOV rozhodnutie kritizuje

U jednotlivých športovcov nezistili individuálne previnenia.

LAUSANNE, BRATISLAVA. Dve zlaté, šesť strieborných a jedna bronzová medaila sú späť. Rusko je znova na čele hodnotenia krajín v medailovej bilancii zimných olympijských hier 2014 v Soči.

Hoci mnohí po prevalení škandálu so zámenou odovzdaných vzoriek už ruským športovcom neveria.

Niektoré z medailí odobral Rusom Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Za porušenie dopingových pravidiel vlani v novembri potrestal 43 športovcov doživotným zákazom štartu na olympijských hrách.

Štyridsaťdva z nich sa odvolalo na arbitráž a 28 známy súd v Lausanne oslobodil. Ďalším jedenástim skrátil trest z doživotného len na tohtoročné hry.

Dôkazy vraj neboli dostatočné, aby vinu skutočne preukázali. Preto sú v platnosti aj výsledky, ktoré 28 športovcov pôvodne v Soči dosiahlo.

Kriukov neveril, že sa to zmení

„Spravodlivosť zvíťazila a arbitrážny súd uznal, že naši športovci nie sú vinní. A boli očistení,“ cituje ministra športu Pavla Kolobkova agentúra Interfax.

„Táto správa je ako keby sme získali zlato na olympiáde,“ tešil sa podľa Sovietskeho sportu lyžiar Nikita Kriukov, ktorý si môže nechať striebro z behu na 50 kilometrov.

Vravel, že už sám veľmi neveril, že by sa situácia mohla otočiť.

Medzi športovcami, ktorým zrušili doživotný zákaz štartu na olympijských hrách, sú napríklad bežci na lyžiach Alexander Legkov (zlato na 50 km), Maxim Vylegžanin (3x striebro), Alexander Bessmertnych (striebro), skeletonista Alexander Tretiakov (zlato) či rýchlokorčuliarka Oľga Fatkulinová (striebro).

Sklamanie v MOV

Ruskí športovci prežívali po očistení prvotnú eufóriu. Samotné oslobodenie pred súdom im však štart na olympiáde nezaručuje. Dokonca je veľmi pravdepodobné, že nik z nich nebude v Pjongčangu súťažiť.

Medzinárodný olympijský výbor je totiž z výsledku arbitráže sklamaný. Dokonca zvažuje, že sa proti nemu odvolá. „Toto rozhodnutie môže mať vážny dosah na boj proti dopingu v budúcnosti,“ uvádza sa v stanovisku MOV.

„Stále platí, že Ruský olympijský výbor má pozastavené členstvo a ruskí športovci môžu v Pjongčangu súťažiť len na základe pozvánky od MOV. Výsledok arbitráže neznamená, že 28 športovcov dostane pozvánku na hry. Pri čítaní rozsudku arbitráže navyše generálny sekretár súdu uviedol, že toto rozhodnutie neznamená, že 28 športovcov je nevinných.“

Nominácia MOV? Bola to lotéria

Aj po tom, čo sa podarilo skupine ruských športovcov obhájiť sa, platí, že v Pjongčangu má istý štart len 169 Rusov.

Je však jasné, že Rusko sa pokúsi ešte MOV presvedčiť, aby tento zoznam rozšíril. Odborník na športové právo Arťom Pacev vraví, že bude dôležitý dialóg s MOV, aby sa vyjasnilo, aké má MOV k týmto športovcom výhrady.

V Rusku dodnes nechápu, prečo napríklad vylúčili biatlonistu Antona Šipulina či niektorých hokejistov. „Bola to lotéria,“ hnevala sa rýchlokorčuliarka Sofia Prosfirnovová.

Líder hokejového tímu Iľja Kovaľčuk na to reagoval pre Sport-express bonmotom: „Olympiáda je ako narodeninová oslava. Medzinárodný olympijský výbor na ňu pozve len toho, koho chce.“

Tvrdšie slová použil bývalý šéf ruských biatlonistov a štvornásobný olympijský víťaz.

„Sú to skvelé správy. Za všetkých, ktorých očistili, mám veľkú radosť, no všetci, ktorí to zavinili, by mali byť za krivé obvinenia potrestaní. A medzi nimi aj Thomas Bach (prezident MOV - pozn. red.),“ povedal Tichonov pre championat.com.

Hry v Pjongčangu otvoria 9. februára. Rusi budú súťažiť pod neutrálnou vlajkou a názvom Olympijskí športovci z Ruska.