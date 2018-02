Jágr už trénoval s Kladnom a vyjadril sa k NHL: Amerika je posadnutá štatistikami

Cieľom Jágra je podieľať sa na návrate Kladna do najvyššej českej súťaže.

1. feb 2018 o 13:31 SITA

KLADNO. Legendárny český hokejista Jaromír Jágr okrem materského Kladna v prvej lige môže nastúpiť aj za extraligový Třinec, ktorý získal 45-ročného útočníka na striedavý štart.

Cieľom Jágra je podieľať sa na návrate Kladna, ktorého je majiteľom, do najvyššej českej súťaže. Ak by Kladno nepostúpilo do baráže o najvyššiu súťaž, Jágr môže v sezóne pokračovať v extralige vo farbách Třinca.

"Ak by to nedopadlo dobre v Kladne, mám otvorené dvere v Třinci. Kladno a Třinec vždy spolupracovali. Hlavný cieľ je pomôcť Kladnu. Ak to nevyjde, a zdravie mi to umožní, rád by som pomohol Třincu," povedal Jágr vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Na tréningu nechýbal

Legenda má v ostatnom období problémy s kolenom, nechýbala však na ľade vo štvrtok na tréningu Kladna. Presnú diagnózu nepozná.

"Myslím si, že je to problém s vnútorným väzom. Niečo tam do seba naráža, no neviem, ako to mám opísať," hovorí Jágr a pripúšťa, že v najbližších dueloch nastúpi za Kladno len na jedno či dve striedania, aby si pripísal potrebné štarty.

Jágr nechýbal na tréningu v Kladne. (zdroj: SITA/AP)

V opačnom prípade by nemohol hrať za svoj tím v play off.

Ak chce najproduktívnejší Európan v histórii NHL pomýšľať na to, že by pomohol Kladnu vo vyraďovacej časti WSM ligy v boji o postup do najvyššej súťaže, musí podľa pravidiel predtým v základnej časti odohrať minimálne 15 stretnutí.

Jágr: Amerika je posadnutá štatistikami

Jaromír Jágr v tejto sezóne v zámorskej NHL odohral za Calgary Flames 22 zápasov s bilanciou 1 gól a 6 asistencií.

Flames ho v nedeľu zaradili na listinu nechránených hráčov a po jeho službách nesiahol žiadny z konkurenčných tímov.

"Amerika je posadnutá štatistikami. Fanúšikovia a novinári berú počet mojich zápasov vážnejšie ako ja. V hlave to síce mám, ale nikdy nebol môj cieľ odohrať istý počet stretnutí. NHL sa uberá novým smerom, ja so svojou 'rýchlosťou' na to nie som stavaný, mám radšej kombinačný prechod. Pokiaľ je hráč v tretej či štvrtej lajne a nerobí body, vedenie dá radšej šancu mladíkom," hovorí Jágr.

Za Kladno hral zatiaľ naposledy vo výlukovej sezóne 2012/2013.