Pred tréningom nejesť slaninu, po ňom len malé pivo, tvrdí tréner Vlhovej

BRATISLAVA. Sú to hodiny driny a nekonečné odriekanie. Športovci počas prípravy v posilňovni či na ihrisku idú často na hranicu možností svojho tela. Aj napriek bolesti.

Fyzická príprava je v športe kľúčová. Keď nestíhate kondične, talent vám je nanič. Uvedomujú si to zjazdové lyžiarky Petra Vlhová, Martina Dubovská či hokejista Matúš Sukeľ.

Čo majú spoločné?

Všetci traja sú z Liptovského Mikuláša, budú štartovať na olympiáde v Pjongčangu a majú rovnakého kondičného trénera - Šimona Klimčíka.

„Všetci traja sú poctiví, preto s nimi spolupracujem. Nie sú to žiadni darebáci, tých neznášam. So športovcami, ktorým by som musel chodiť stále za zadkom, by som nerobil,“ hovorí 24-ročný Klimčík.

Vlhová hrá futbal i florbal

Najintenzívnejšie spolupracuje s Vlhovou, ktorej pomáha už tri roky. Chodieva s ňou na sústredenia i preteky Svetového pohára.

„Petra má buldodžiu povahu a neznáša prehry. Trénuje aj s hokejistami, ktorí sú silnejší a rýchlejší. Chlapi sa často len pozerajú, čo všetko dokáže,“ rozpráva Klimčík.

Šimon Klimčík s Petrou Vlhovou. (zdroj: Archív Šimona Klimčíka)

Pre slovenskú lyžiarku je behanie s padákom alebo do kopca náročné fyzicky i psychicky. Ani skákanie nepatrí medzi jej silné stránky. V príprave hrá najradšej futbal a florbal.

„To ide pozabíjať aj chlapov, tam sa nikdy nestratí. Pri kontaktných športoch ju nešetrím, niekedy do nej strčím. Jej sa to páči, lebo ju to vždy vyburcuje k lepším výkonom,“ dodáva tréner.

Dubovská je ešte silnejšia

Jeho ďalšou zverenkyňou je 25-ročná česká lyžiarka Martina Dubovská, ktorá žije v Liptovskom Mikuláši a až do šestnástich reprezentovala Slovensko.

Neskôr však v kariére pokračovala v Česku, najmä pre financie. „Po kondičnej a silovej stránke je na tom lepšie ako Petra,“ prezrádza Klimčík.

Fyzická príprava je v lyžovaní dôležitá, ale nie je všetkým. Na svahu často rozhodujú aj technika či psychika.

Prečítajte si tiež: Vlhová živí piatich ľudí. Je pod väčším tlakom ako Shiffrinová, tvrdí tréner

V týchto aspektoch je lepšia Vlhová, vyhrala už štyri preteky Svetového pohára a dovedna jedenásťkrát stála na pódiu. Najlepším umiestnením Dubovskej je zatiaľ 18. miesto zo slalomu v Semmeringu.

Neprekáža Vlhovej, že Klimčík trénuje jej konkurentku?