Mládežnícky reprezentant Balaj definitívne prestúpil z Nitry do Žiliny

Nečakal som, že sa to bude tak naťahovať, priznal mladík.

1. feb 2018 o 19:09 SITA

ŽILINA. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Filip Balaj je definitívne hráčom MŠK Žilina. Informuje o tom klubový web s dôvetkom, že 20-ročný útočník sa Žilinčanom upísal do 30. júna 2021.

Balaj prichádza z konkurenčného FC Nitra, so Žilinčanmi je od minulého týždňa na sústredení v Spojených arabských emirátoch.

"Som šťastný, že sa podarilo prestup zrealizovať. Je to pre mňa veľká výzva, no určite sa na nových spoluhráčov, trénerov a celkovo prostredie teším. Budem sa snažiť podávať čo najlepšie výkony, pomôcť mužstvu k vytúženým cieľom. Chcem s tímom zabojovať znova o majstrovský titul," povedal po podpise kontraktu Balaj.

Rodák z Vrábeľ, ktorý je nitriansky odchovanec, nastúpil v aktuálnej sezóne za Nitru vo všetkých 19 ligových zápasoch, strelil šesť gólov a pridal dve asistencie. V uplynulej sezóne 20 presnými zásahmi pomohol Nitre k postupu medzi elitu.

"Nečakal som, že sa to bude tak naťahovať. Som veľmi rád, že sa to konečne ukončilo a medzi klubmi došlo k dohode. Čakanie na sústredení bolo celkom stresujúce. S tímom sa už spoznávam, všetko ide ako má. Máme za sebou prvé prípravné zápasy, ktoré neboli jednoduché. Verím, že v tom poslednom dueli na sústredení už zasiahnem aj do diania na trávniku," doplnil.

Balaj je s novým klubom na sústredení v SAE. (zdroj: MŠK Žilina)

"Filip figuroval v našich plánoch dlhší čas. Počas jesene sme pozorne sledovali, ako sa presadí v najvyššej súťaži. V aktuálnom prestupovom období vznikla šanca získať ho, preto sme sa o neho intenzívne zaujímali," priznal športový manažér Žiliny Karol Belaník.

"Má výškový i gólový potenciál, nielen pri hernom systéme na dvoch útočníkov by mohol byť tou správnou investíciou. Rátame s tým, že to nebude hneď, no veríme, že sa čím skôr začlení do procesu. Vieme, na ktorých nedostatkoch s ním musíme popracovať. Veríme, že Filip u nás potvrdí svoju kvalitu," dodal Belaník.