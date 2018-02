Slovenskí florbalisti uspeli aj v druhom zápase, Francúzom strelili desať gólov

Hlas po stretnutí:

/zdroj: RTVS, szfb.sk/

Petr Koutný (tréner SR): "Francúzi ma prekvapili a hneď trestali naše chyby. Je vidieť, že sa svetový florbal postupne vyrovnáva. Pokiaľ ide o náš výkon, opäť sa potvrdilo, že nám akosi nevychádzajú úvodné tretiny. Veľmi dlhý čas nám trvá, kým sa dostaneme do tempa a naša hra začne vyzerať tak ako má. Už sa však sústredíme na ďalší zápas, ktorý nás čaká v sobotu proti Nemecku."

Václav Komačka (na turnaji asistent trénera SR): "Začiatok zápasu nám trochu ušiel - trápime sa so súpermi, ktorí hrajú defenzívne. Dôležité sú body a to, že ľudia si užili duel. Góly niekto musí dať, dnes ich dal Gašparík. Musíme sa najmä pripraviť na sobotu, potrebujeme vyhrať. Vieme, na čom treba zapracovať, občas nám to viazne smerom dopredu a v koncovke. Nemci to trochu zavrú, nebudú chcieť s nami hrať. Budeme musieť byť trpezliví a počkať si na nejaké góly; verím, že to zvládneme."

Tomáš Reguly (útočník SR): "Víťazstvo nás všetkých teší, no v našej hre boli opäť nejaké muchy, ktoré musíme ešte pochytať. Chýbala nám súhra a spravili sme niekoľko chýb v obrane. Poslední hráči nesmú strácať loptičky, lebo by nás to v zápase proti Nemcom mohlo stáť body."