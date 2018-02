Sledovalo ho sedem hráčov. Messi vymyslel geniálnu asistenciu

Barcelona porazila Valenciu v Španielskom pohári.

2. feb 2018 o 9:06 Zoran Boškovič

BARCELONA. Stáva sa to viacerým tímom. Prídu na slávny štadión Camp Nou s defenzívnym spôsobom hry a dúfajú, že bezgólovú remízu udržia do konca zápasu.

Tak sa prezentovala aj Valencia. Sotva ju dokážeme nazvať podceňovaným tímom, ktorý by bojoval o udržanie sa v španielskej La Lige.

Valencia je príjemným prekvapením sezóny. V domácej lige je tretia, nachádza sa aj pred obhajcom titulu Realom Madrid. V Španielskom pohári to dotiahla dosiaľ až do semifinále, ktorého dôležitosť potvrdila svedomitou defenzívou.

Vo štvrtkovom prvom semifinálovom zápase v Katalánsku to bola od začiatku hra mačky s myšou. Barcelona mala loptu na svojich kopačkách v 79 percentách prípadov a vymenila si 438 prihrávok. O 324 viac než Valencia.

Napriek tomu však hosťom ich zámer neinkasovať takmer vyšiel. V mnohých prípadoch pracovala defenzíva i záloha outsidera ako stena. Na ňu postupne narážali Lionel Messi, Luis Suárez či Aleix Vidal.

Potom však prišla 67. minúta. Všetky oči boli na Messim, ktorý dostal prihrávku do šestnástky. Tak, ako po celý zápas, čakali hráči Valencie ako v kŕči, čo vymyslí. Bude to nejaká finta? Obrana sa bála strápnenia. Niekedy sa to stáva.

Sedem hráčov súpera, vrátane brankára, sledovalo Messiho. Ten bol už na bránkovej čiare v nemožnej situácii. Mimo streleckého uhlu. Navyše, jeden z hráčov Valencie ho blokoval, ďalších päť stálo pred vlastným brankárom.

Potom však Messi vymyslel ďalšiu zo svojich geniálnych prihrávok. Keď Argentínčan aj nepredvádza v niektorých zápasoch skvelý výkon, dokáže na seba stiahnuť pozornosť väčšiny hráčov súpera.

A tak to bolo aj v tomto prípade. Kým Messi pracoval s loptou, Valencia zabudla na Suáreza. A práve ten bol adresátom asistencie. Messi ho našiel lobom ponad hlavy piatich protihráčov. Barcelona Suarezovým gólom vyhrala 1:0.

"Vždy, keď získa Messi loptu, očakávate, že urobí niečo špeciálne. Niekedy to nie je najlepšia taktika. Opäť rozhodol zápas asistenciou z nemožnej pozície," reagoval po zápase tréner Barcelona Ernesto Valverde.

Odveta semifinálového dvojzápasu je na programe budúci týždeň vo štvrtok na štadióne Valencie, Mestalla.