Neymar zosmiešnil súpera, vyvolal ďalšiu kontroverziu

PSG postúpilo do finále francúzskeho Ligového pohára. Porazilo Stade Rennes.

2. feb 2018 o 10:14 Zoran Boškovič

PARÍŽ. Od momentu, ako sa Neymar presťahoval do Paríža, vzbudzuje kontroverzie. Či už ide o konflikt s Edinsonom Cavanim či všadeprítomné prestupové špekulácie.

Po zápase francúzskeho Ligového pohára proti Stade Rennes však reagoval aj na údajné predvádzanie sa v zápase.

"Futbal je v súčasnosti trošku nudný. Nemôžeme robiť, čo chceme," povedal po utorňajšom zápase Neymar.

PSG v semifinálovom zápase vyhralo na trávniku Stade Rennes 3:2, Neymar však nedal ani jeden z gólov. Napriek tomu na sociálnych sieťach vzbudil najväčšiu pozornosť spomedzi hráčov.

Najprv počas zápasu mal zosmiešniť súpera, keď si prihrávku spracoval chrbtom. Súper ho nedostatočne bránil. Následne efektne prehodil protihráča ponad hlavu, obehol ho a vypýtal si faul.

"Vo francúzskom futbale je to pre Neymara príliš jednoduché," reagovali fanúšikovia na twitteri.

V závere zápasu pridal ďalší sporný moment. Po súboji s ním ostal ležať na zemi Hamari Traore. Rozhodca odpískal faul, čo sa Neymarovi nepáčilo a odkopol loptu.

Videl za to žltú kartu a so smiechom pribehol k ležiacemu Traoremu. Naznačil, že mu pomôže, no ruku v poslednej chvíli stiahol.

"Všetko je kontroverzné. Napríklad, zažartoval som, keď som mu ponúkol ruku a potom som ju odtiahol. Spôsobí to kontroverziu, no je to žart, ktorý robím s mojimi priateľmi. Prečo to nemôžem urobiť protihráčom? Bol to len vtip," reagoval Neymar.

Neymarove činy v zápase so Stade Rennais rozdelili fanúšikov i odborníkov na dve skupiny. Niektorí si myslia, že Neymar neukázal súperovi žiadny rešpekt. Ďalší tvrdia, že je to len gesto Neymarovho futbalového umenia.

"Provokujú ma, no aj ja viem, ako provokovať. Mojím vlastným spôsobom, s loptou pri nohe," dodal Neymar.

Neymarov bývalý spoluhráč z FC Barcelona, legendárny španielsky stredopoliar Xavi Hernandez, ktorý momentálne hráva v Katare za miestny Al Sadd, reagoval pre televíziu Al Arabia:

"Som veľmi sklamaný správaním Neymara. Toto sme ho v Barcelone neučili. Možno bolo najlepšie rozhodnutie odísť, pre oboch. Takéto veci robia veľkých hráčov malými. Dúfam, že sa naučí rešpektu pre protihráčov."

PSG si zahrá vo finále francúzskeho Ligového pohára gólmi Thomasa Meuniera, Marquinhosa a Giovaniho Lo Celsa.