Brady šiestu trofej nezískal, Super Bowl vyhrala Philadelphia

Philadelphia Eagles zdolala vo finále ligy amerického futbalu New England Patriots po veľkej dráme 41:33.

5. feb 2018 o 0:30 (aktualizované 5. feb 2018 o 8:42) SME.sk, SITA a TASR

BRATISLAVA. Philadelphia Eagles prvýkrát v histórii zámorskej ligy amerického futbalu NFL získali trofej Vincea Lombardiho.

V nedeľňajšom Super Bowle LII na US Stadium v Minneapolise zdolali favorita New England Patriots 41:33.

Strhujúce divadlo

Eagles sa predstavili vo finále prvýkrát od roku 2004 a dokonale sa revanšovali Patriots za nezdar spred 14 rokov, v ich až doteraz posledného vystúpenia v Super Bowle.

Finále ligy amerického futbalu NFL prinieslo strhujúce divadlo. Eagles takmer celý zápas vyhrávali, Patriots museli viackrát doťahovať desaťbodové manko.

V záverečnej štvrtine sa však dostali do vedenia 33:32. Lenže hráči Philadelphie kontrovali a opäť otočili výsledok. Rozhodujúci touchdown skóroval Zach Ertz.

Keď hviezdny quarterback Patriots Tom Brady prišiel niečo viac ako dve minúty pred koncom o loptu, zdalo sa byť rozhodnuté. Ale obrana New England ešte súpera zastavila a Brady sa v samom závere opäť dostal k lopte.

V posledných sekundách sa pokúsil o dlhú prihrávku do koncovej zóny, ktorá však adresáta nenašla - a tak sa Philadelphia mohla tešiť z víťazstva.

Eagles sa stali štvrým tímom, ktorému sa podarilo zdolať New England v Super Bowle.

Brady nezískal šiesty titul

Tohtoročný Super Bowl priniesol viacero rekordov. Oba tímy dokopy získali 1155 yardov, čo je najviac nielen v histórii finálových duelov, ale je to vôbec najviac v akomkoľvek zápase, ktorý sa kedy v slávnej NFL hral.

Zároveň quarterback Patriots Tom Brady nahádzal 505 yardov, čo je najviac v súbojoch o trofej Vinca Lombardiho.

Tom Brady nezískal šiesty titul v kariére, New England v jubilejnom desiatom finále zaznamenal piatu prehru a nevyrovnal sa na čele historických štatistík Pittsburghu Steelers so šiestimi trofejami.

Triumf Philadelphie je o to ohromujúcejší, že od 14. týždňa hrala bez svojho quarterbacka Carsona Wentza, ktorý sa najväčšou mierou podieľal na jej skvelých výkonoch v základnej časti.

Lenže náhradný rozohrávač Nick Foles šokoval, aj vo finále nahádzal skvelých 373 yardov, tri touchdowny a vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča Super Bowlu.

Pre Philadelphiu ide o prvý titul v histórii.

video //www.youtube.com/embed/016LXFHpFCk

Hlasy po zápase:

Doug Pederson, hlavný tréner Philadelphie Eagles: "Chceli sme byť agresívni, to bola naša mentalita, s ktorou sme išli do zápasu. Verím mojim hráčom, mojim trénerom a mojim inštinktom. Verím tomu, čo robím a chcem si udržať tú agresivitu. V takomto zápase proste musíte urobiť tie ťažké rozhodnutia."

Nick Foles, quarterback Philadelphie Eagles: "Quarterback na výlete? Lákalo ma to, konzultoval som to s trénerom a zhodli sme sa, že to spravíme. Na tej akcii sme pracovali veľmi dlho a vyšla nám výborne."

Online prenos (New England Patriots - Philadelphia Eagles, Super Bowl LII):