Kováčik bude šéfovať slovenskému futbalu aj naďalej, nemal konkurenta

Ján Kováčik zastáva funkciu od konca septembra 2010.

2. feb 2018 o 13:29 (aktualizované 2. feb 2018 o 15:07) TASR

SENEC. Staronovým prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa stal Ján Kováčik.

Delegáti piatkovej konferencie SFZ ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie už tretíkrát za sebou.

Tretí prezident SFZ

Post prvého muža slovenského futbalu Kováčik zastáva od konca septembra 2010. Je tretím prezidentom SFZ po Milanovi Služaničovi a Františkovi Laurincovi.

"Cítim veľký rešpekt. Prvé zvolenie bolo pre mňa veľké prekvapenie, druhé som si veľmi vážil. Aj teraz si to vážim, ale rešpekt je väčší.

Voľby prezidentov SFZ v samostatnej ére SR: 1994 - Milan Služanič (protikandidát: Ferdinand Halada) 1998 - Milan Služanič (Jozef Vengloš) 1999 - František Laurinec (Peter Mutkovič, Ivan Nemečkay, Ľudomír Voloch) 2002 - František Laurinec (Mikuláš Tarči, Ladislav Veselský, Ján Sitek) 2006 - František Laurinec 2010 - Ján Kováčik (Dušan Galis, Ľubomír Luhový) 2014 - Ján Kováčik 2018 - Ján Kováčik

Neviem sľúbiť športové výsledky, ale to, že najbližšie obdobie, čo sa týka rozvoja bude jedno z najlepších. Presadím, aby bol SFZ naďalej líder a zjednocoval a staval mosty a nie múry," povedal po voľbe Ján Kováčik.

Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR.

Volebnej konferencie v Senci sa zúčastnilo z celkové počtu 87 delegátov s právom hlasovať dovedna 86.

Tento počet tvorili predstavitelia za oblastné a regionálne zväzy (58), zástupcovia za profesionálny futbal Úniu ligových klubov (24) a účastníci zastupujúci ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov a hráčov (4).

Ján Kováčik dostal všetkých 86 hlasov, pričom sa hlasovalo verejne a stačila mu nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov.

Radolský zdolal Borbélyho

Jedinou funkciou z 27. volených, na ktorú nebol len jediný kandidát, bol člen výkonného výboru SFZ za zástupcu trénerov.

Keďže doterajšiemu členovi Milanovi Lešickému znemožnil opäť kandidovať vekový limit, delegáti v tajnej voľbe rozhodovali medzi Ladislavom Borbélym, ktorého navrhla Únia futbalových trénerov Slovenska, a Dušanom Radolským, ktorého navrhol Oblastný futbalový zväz Trnava a Ján Kováčik.

Z hlasovania pomerom hlasov 52:34 vyšiel víťazne Dušan Radolský s nadpolovičnou väčšinou.

"Prechod z trénerskej stoličky na funkcionársku, to je pre mňa zatiaľ len taká spoznávačka. Predstavy o novej funkcii mám, uvidíme, čo ukáže realita. Rád by som vplýval na technický úsek, angažoval sa v seminároch a vzdelávaní trénerov, ktorým by som rád odovzdal moje skúsenosti. Výkonný výbor je zohratý a ja by som rád zapadol do súkolia, pomohol mojimi radami mladším kolegom, ale aj trénerom z nižších súťaží," povedal po voľbe Radolský.

Dušan Radolský. (zdroj: TASR)

Výkonný výbor SFZ sa napokon nerozšíril o zástupcu hráčov, keďže dôveru nedostal jediný kandidát Blažej Vaščák. Ten sa z konferencie ospravedlnil pre pracovné povinnosti v zahraničí. Kapitán Senice sa tak napokon nestal historicky prvým zástupcom hráčov vo VV.

Doplňujúce voľby na tento post by mala vyhlásiť volebná komisia do 48 hodín.

Konferencia mala celkovo 34 bodov. Zásadné pre fungovanie slovenského futbalu tiež bolo schválenie rozpočtu SFZ a SFZ Marketing na rok 2018.

Jedným z programov konferencie SFZ bolo aj odovzdávanie najvyšších ocenení národného zväzu. Zlatý odznak si osobne prevzal Tibor Tóth a čestným členom SFZ sa stal Dušan Krchňák.

Hosťami na konferencii boli aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko, prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel, riaditeľ Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pre Európu Björn Vassalo z Malty, prvý podpredseda Európskej futbalovej únie (UEFA) Švéd Lars-Erik Nilsson i šéfka kancelárie oddelenia pre styk s národnými zväzmi Eva Pasquierová, resp. viacerí čestní členovia SFZ.