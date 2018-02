Na MOV sa zniesla vlna kritiky: Mali dať Rusom celoplošný zákaz

Celá táto záležitosť je otrasná, vyhlásil nemecký rýchlokorčuliar Moritz Geisreiter.

2. feb 2018 o 14:30 TASR

BERLÍN. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a jeho prezident Thomas Bach sa ocitli pod paľbou kritiky po štvrtkovom verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý zrušil 39 ruským športovcom doživotné tresty a 28 povolil štart v Pjongčangu.

Kritické vyjadrenia na to, ako sa strešný orgán svetového športu vyrovnal s ruským dopingovým škandálom, zoslali mnohí športovci, funkcionári a medzinárodné médiá.

Úplne očistil 28 športovcov

Mnohí vyčítali MOV, že po odhalení štátom podporovaného dopingového systému a manipulácie so vzorkami počas ZOH 2014 v Soči neuplatnil celoplošný zákaz pre všetkých športovcov.

Ten by bol prvý v 121-ročnej histórii za doping.

Podľa agentúry DPA sa kritici zhodli, že takýto zákaz by s najväčšou pravdepodobnosťou "posvätil" aj CAS.

MOV však namiesto toho postupoval osobitne a udelil 43 doživotných olympijských zákazov ruským športovcom.

Z nich sa na arbitrážny súd obrátilo 42, pričom okrem troch odložených pojednávaní v 39 prípadoch uspeli.

CAS úplne očistil 28 športovcov, ktorým opäť uznal aj výsledky zo Soči, tresty pre ďalších 11 znížil z doživotných len na Pjongčang.

"MOV mohol nasledovať postup Medzinárodného paralympijského výboru (MPV), ktorý úspešne zabránil ruským športovcom účasť na PH 2016 v Riu de Janeiro, alebo Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktorá spravila to isté pred MS," napísal britský denník The Guardian.

Znepokojujúce otázky

Oba kolektívne tresty MPV a IAAF potvrdil aj CAS.

"Mali potrestať systém," pridal sa nemecký Süddeutsche Zeitung a New York Times napísal, že MOV mal vedieť, čomu bude čeliť, ak sa rozhodne riešiť každý jeden prípad osobitne a nezameria sa na kolektívne opatrenia.

"Štvrtkový výsledok vyvolal znepokojujúce otázky o zdĺhavom a zložitom procese a o tom, prečo funkcionári MOV nedokázali predvídať takýto scenár. Prezident Bach kedysi viedol oddelenie odvolaní CAS a dlhoročný člen MOV John Coates je prezident najvyššej rady tohto súdu," upozornil americký denník.

"Celá táto záležitosť je otrasná," vyhlásil nemecký rýchlokorčuliar Moritz Geisreiter. "Je v tom tak veľa politiky."

Šéf Antidopingovej agentúry USA Travis Tygart bol po verdikte CAS veľmi nahnevaný.

"Zlyhanie MOV, ktorý sa mal rýchlo a rozhodne vyrovnať s Ruskom, je bezprecedentný útok na fair play a poškodilo dôveru verejnosti v olympijské hnutie.

Zrušenie desiatok trestov v predvečer ZOH sabotovalo integritu hier. Celé to poriadne smrdí a pre čistých športovcov pokračuje nočná mora. Musí sa to zmeniť," citovala ho agentúra DPA.

Radostné reakcie Rusov

Naopak, na ruskej strane vyvolal verdikt pochopiteľne radostné reakcie.

"Nevyhrali len ruskí športovci, ale všetci čistí športovci, ktorí sa zúčastnia na olympiáde, ktorí nikdy nedopovali a tí, ktorí nepotrebujú zakázané látky," vyhlásil riaditeľ Ruskej sánkarskej federácie Stanislav Ťurin.

"Áno, mali sme problémy s dopingom, priznali sme to. Priznala to krajina, priznal to Ruský olympijský výbor a Ministerstvo športu a priznal to aj prezident Ruska.

No bojujeme s týmto problémom a dnes máme jeden z najlepších antidopingových systémov na svete," citovala ho agentúra Reuters.

Čiastočne sa potešil aj Alexander Zubkov, prezident Ruskej bobovej federácie a víťaz dvoch zlatých medailí zo Soči 2014, ktoré mu pre dopingové podozrenia odobrali. CAS však vo štvrtok znížil jeho trest z doživotia na hry v Pjongčangu.

"Som čiastočne spokojný s verdiktom CAS, pretože oslobodil veľa našich športovcov. Všetkých skeletonistov a zopár bobistov. Radi by sme ale vedeli, čo hovoria o športovcoch, ktorých úplne neoslobodili.

Už veľakrát som povedal, že som nikdy nedopoval a nedopujem ani teraz. Z čoho ma obviňujú? Ako som porušil antidopingové pravidlá?" pýtal sa.