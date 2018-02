Rešpektovaný komentátor: Jágr bol zlý spoluhráč, aj to je súčasťou jeho odkazu

Gord Miller v rozhovore spomína na kariéru Jaromíra Jágra.

2. feb 2018 o 15:55 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Po konci v Calgary a návrate do Česka o hokejistovi Jaromírovi Jágrovi píšu fanúšikovia i odborníci iba slová chvály. Návrat kráľa, legenda.

Rešpektovaný kanadský komentátor Gord Miller v rozhovore pre stanicu TSN 690 ale prekvapil kritickými komentármi na časti Jágrovej kariéry.

"Niektorí hráči z Pittsburghu či Washingtonu ešte dnes povedia, že išlo o najhoršieho spoluhráča, akého kedy mali. Jágr bol neskutočný hokejista. Nie je však spravodlivé, aby sa zabudlo, že dlho nebol vôbec dobrým spoluhráčom. Aj to je súčasťou jeho odkazu v NHL," pokračoval aj podľa isport.blesk.cz.

Miller je hlasom mnohých dôležitých a prestížnych športových udalostí, ako play off či každoročný draft NHL. Komentuje tiež pre stanicu TSN a venuje sa juniorským svetovým šampionátom.

"Mrzí ma to, ale občas bol veľmi krutý k svojim spoluhráčom a nehanbil sa za to," priblížil Miller. Pridal tiež spomienku na Jágrove pôsobenie vo Washingtone, kde ho po vyhadzove trénera Bruca Cassidyho začali prezývať zabijak trénerov.

Cassidy v súčasnosti vedie Zdena Cháru v Bostone Bruins. "Pamätám si, ako mal jeho spoluhráč Boyd Gordon problémy s chrbtom. Nemohol vôbec sedieť. Jágr za ním raz prišiel po tréningu a povedal mu - nechceš radšej prestať s hokejom? Si zbytočný," prekvapil Miller.

Na toto vyjadrenie však na sociálnych sieťach reagovali mnohí Česi, ktorí Millerovi odkazujú, že len zle pochopil český humor. Jágr je takými vyjadreniami známy.

Miller si myslí, že Jágr určite patrí do Siene slávy NHL, snaží sa však tiež odkryť temnejšiu stránku jeho kariéry. Tú menej obľúbenú.

"V Pittsburghu sa ho zbavili, Washington ho prakticky daroval do New Yorku Rangers. Nebolo jednoduché ho trénovať. Nechcem ho súdiť, je to talentovaný hráč, ale sú časti kariéry, v ktorých bol neznesiteľný," myslí si Miller.

"Po návrate do NHL pred niekoľkými rokmi bol z neho iný človek. Napriek tomu sa našli tímy, ktoré mali strach, že nebude mať dobrý vplyv na mladých hráčov," dodal Miller.