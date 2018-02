Ich cieľom sú OH. Varga a Gajdošová začnú kvalifikačné body zbierať už v tomto roku

Slovenskí triatlonisti absolvovali prvé zahraničné sústredenie.

2. feb 2018 o 16:36 TASR

BRATISLAVA. Dvaja zo slovenských reprezentantov v triatlone Richard Varga a Romana Gajdošová sa pred štartom novej sezóny vrátili z prvého zahraničného sústredenia, po ktorom v piatok absolvovali výkonnostné testy v Národnom športovom centre.

Po štátniciach na tréningový kemp

"V januári som absolvoval dva a pol týždňové vysokohorské sústredenie v Tenerife. Trénoval som spolu s anglickou reprezentáciou, teda aj s bratmi Brownleeovcami, s ktorými som opäť nadviazal menšiu spoluprácu. Do tohto kempu som bol pozvaný aj vďaka Športovému centru polície Bratislava (ŠCP), ktoré ma podporuje, a aj vďaka Slovenskej triatlonovej únii," uviedol Varga na tlačovej konferencii na pôde ŠCP.

Jedenásty muž z OH 2016 v Rio de Janeiro a deväťnásobný Triatlonista roka dodal: "Aj preto som mohol mať so sebou fyzioterapeuta Petra Hečka, čo oceňovali aj anglickí triatlonisti. Možno boli viac zranení ako ja. Dobre som si potrénoval, nabral som červené krvinky, s Angličanmi sme si vymieňali nové informácie o tréningu i z oblasti zdravotníctva a fyzioterapeutiky."

Štvornásobná Triatlonistka roka v sérii za sebou Romana Gajdošová v januári úspešne absolvovala bakalárske štátnice na Masarykovej univerzite v Brne a vzápätí po nich takmer dvojtýždňový tréningový pobyt v Lanzarote.

"V našej partii som najazdila kvalitné kilometre na bicykli a niekoľko desiatok kilometrov aj nabehala. Prípravu som začala o mesiac skôr ako vlani, čo považujem za dobrý štart do prvej kvalifikačnej sezóny."

Romana Gajdošová. (zdroj: SITA)

Po prvý raz budú na OH preteky štafiet

Cieľom oboch slovenských reprezentantov je štartovať na olympijských hrách 2020 v japonskom Tokiu. Pre Vargu by to mala byť už tretia účasť na OH.

"V pondelok 5. februára odlietam spolu s fyzioterapeutom na sústredenie opäť na Malorku, na Lanzarote, kde budem trénovať tri týždne aj za prítomnosti môjho nového trénera Luboša Bílka. Budem mať aj vlastných sparingpartnerov zo Slovenska, sú nimi mladíci Tomáš Kubek a Tomáš Tóth. Chcel by som, aby títo chlapci popri mne aj výkonnostne rástli, tým pomôžu aj mne," priznal Varga.

“ Na OH by malo štartovať 55 mužov a 55 žien. Kvalifikačné body sa budú získavať na osemnástich pretekoch Svetového pohára a na ôsmich kolách Svetovej série. „ Michal Varga, mediálny pracovník ŠCP

"Z Lanzarote sa presuniem na prvé preteky seriálu majstrovstiev sveta, ktoré budú v Abú Zabí (2. - 3. marca). Mojimi tohtoročnými cieľmi budú majstrovstvá Európy v šprinte a strednom triatlone. Samozrejme, aj kvalifikačné preteky na OH, ktoré odštartujú začiatkom mája v Jokohame. Chcem nazbierať čo najviac kvalifikačných bodov, aby som už v tomto roku mal toľko bodov, aby som sa bez problémov kvalifikoval na OH a potom v ďalších rokoch by som sa mohol sústrediť len na vrchol prípravy, na OH 2020," dodal.

Aj Gajdošová má v pláne ďalšie sústredenia na Gran Canarii a v Tenerife: "V rámci tejto prípravy absolvujem jeden-dva štarty na pretekoch Európskeho pohára. Aj mojím cieľom v sezóne je nazbierať čo najviac bodov do kvalifikačného rebríčka."

Na OH 2020 v Tokiu sa po prvý raz uskutočnia preteky štafiet (2 ženy + 2 muži). "Aj to je jeden z aspektov, ktorý zamiešal karty a začiatkom roka ešte nie sú známe kritéria počtu pretekárov pre jednotlivé krajiny. Na OH by malo štartovať 55 mužov a 55 žien. Kvalifikačné body sa budú získavať na osemnástich pretekoch Svetového pohára a na ôsmich kolách Svetovej série," informoval mediálny pracovník ŠCP Michal Varga.