Slovan ho pustil. Skalický dohrá sezónu v Banskej Bystrici

V tomto ročníku odohral v KHL 54 duelov.

2. feb 2018 o 16:43 SITA

BRATISLAVA. Káder HC Slovan Bratislava v závere januára opustil aj útočník Pavol Skalický. Dvadsaťdvaročný gelnický rodák aktuálnu sezónu dohrá v tipsportligovej Banskej Bystrici.

"So šéfom klubu Julom Kovalom som bol v kontakte už dlhší čas. Viac-menej to bolo už iba o tom, či ma Slovan pustí alebo nie. Som rád, že sa to dohodlo a som tu,“ cituje Skalického oficiálny web bystrického klubu.

Skalický dohrával v Banskej Bystrici aj predchádzajúci súťažný ročník, podieľal sa na zisku majstrovského titulu pre Banskú Bystricu. V tejto sezóne v KHL za Slovan odohral 54 zápasov s bilanciou dva góly, päť asistencií, 78 trestných minút a 17 mínusových bodov.