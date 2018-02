Detva opäť uspela, majster vyhral až po nájazdoch, v šlágri triumfoval Trenčín

Hlasy po stretnutí:

Petr Rosol, tréner Žiliny: "Pod ťarchou zápasu sme duel nezačali dobre, bolo vidieť na nás akýsi kŕč. Zlepšilo sa to až od druhej tretiny, po góle sme sa trošku uvoľnili. Chlapci bojovali, veľa hokejovej krásy v zápase nebolo, ale my sme nepotrebovali hrať na krásu, ale vyhrať, čo sa nám podarilo. Chcel by som poďakovať tímu, ktorý odovzdal od gólmana až po posledného útočníka na ľade všetko a vďaka tomu tri body ostali doma."

Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "Zápas bol vyrovnaný, bohužiaľ, nie sme schopní dať gól ani z vyložených šancí. Rozhodla presilovka päť na tri a potom naša individuálna chyba, Žilina to už potom nepustila. Chceli sme ísť do tlaku, ale nedali by sme dnes gól asi ani do futbalovej bránky."