Expert na športové právo: MOV spochybňuje svoju autoritu a znechucuje verejnosť

Jan Šťovíček si myslí, že všetkých očistených športovcov z Ruska by mali pozvať na olympiádu do Pjongčangu.

3. feb 2018 o 10:24 SITA

BRATISLAVA. Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) očistiť 28 ruských športovcov spod dopingových podozrení hýbe svetom športu.

Vedie k čoraz väčšej kritike Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý pôvodne rozhodol o doživotnom vylúčení väčšieho počtu ruských športovcov z olympiád za účasť na dopingovom škandále.

Momentálne zástupcovia MOV uvažujú o tom, ako by sa dal ešte zmeniť štvrtkový verdikt CAS o omilostení Rusov. Druhá, teda ruská strana, zasa hľadá cesty, ako ešte dostať aspoň niekoľkých očistených športovcov na ZOH do Pjongčangu, ktoré sa začnú už o necelý týždeň a z dôvodu časovej tiesne to už reálne nie je možné.

"Problém má dva rozmery. Medzinárodný olympijský výbor sa môže so žalobou obrátiť na švajčiarsky súd, no má veľmi malú šancu na úspech. Musel by napadnúť verdikt CAS z procesných dôvodov, čo nepovažujem za reálne," uviedol Jan Šťovíček, ktorý je popredným českým expertom na športové právo a rozhodcom Športového arbitrážneho súdu, v rozhovore pre denník Pravda.

"Druhou stránkou problému je to, ako sa pristúpi k očisteným športovcom z Ruska. Zaregistroval som, že prvú odmietavú reakciu zmierňuje a zvažuje, či ešte niektorých z nich pozve do Pjongčangu. Rozhodne o tom pozývací výbor. Podľa môjho názoru by mal pozvať všetkých, pretože obhájili svoju nevinu v súvislosti s dopingovými podozreniami. Vytrpeli si už dosť, dočkali by sa zadosťučinenia. Ak by niektorých z nich nepozvali, veľmi ma bude zaujímať zdôvodnenie,“ pokračoval vo svojich slovách pre Pravdu Šťovíček.

Na otázku, či sa dalo tomuto chaotickému stavu predísť, Šťovíček odpovedal kladne. "Dalo. Problém je na stole dva roky, Medzinárodný olympijský výbor mal konať skôr. Takto je to na poslednú chvíľu, spochybňuje svoju autoritu i kompetentnosť a znechucuje to verejnosť.“

MOV sa po rozhodnutí CAS vyslovil, že nie je nevyhnutné bezpodmienečne pozvať do Pjongčangu 28 športovcov, ktorí uspeli svojím odvolaním.

Nesankcionovanie totiž neznamená automatické privilégium pre pozvanie na Hry. Odvoláva sa aj na stanovisko CAS. V ňom sa konštatuje, že "zrušenie zákazu neznamená, že 28 športovcov je nevinných". Zvyšných 11 ruských športovcov v odvolaniach neuspelo, čo podľa MOV "demonštruje existenciu systematickej manipulácie antidopingového systému v Soči".