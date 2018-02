Kane mal dostať povolenie na prestup do Realu, píšu v Španielsku

Tottenham má podľa Mundo Deportivo požadovať od Madridčanov sumu na úrovni dvesto miliónov eur.

3. feb 2018 o 12:20 SITA

LONDÝN. Anglický futbalový útočník Harry Kane mal dostať od prezidenta Tottenhamu Hotspur Daniela Levyho povolenie na letný prestup do Realu Madrid. Ako informoval katalánsky denník Mundo Deportivo, Levy ubezpečil 24-ročného kanoniera, že mu nebude brániť v prípadnom odchode do Realu.

Prezident Spurs má stále v pamäti dva prípady z minulosti, keď si niekdajší hráči Tottenhamu Gareth Bale a Luka Modrič u vedenia londýnskeho klubu vynútili prestup do metropoly Španielska.

Niekoľko podmienok

200 miliónov eur je podľa Mundo Deportivo suma, ktorú za Harryho Kana žiada Tottenham.

Stal by sa tak druhým najdrahším hráčom futbalovej histórie.

Tentoraz sa má transfer udiať v príjemnejšej atmosfére. Tottenham si však stanovil niekoľko podmienok.

"Celá transakcia sa musí pohybovať na úrovni 200 miliónov eur," píše Mundo Deportivo. Ak by Kane za takúto sumu prestúpil do Realu Madrid, stal by sa po Brazílčanovi Neymarovi (222 miliónov eur, pozn. red.) druhým najdrahším hráčom futbalovej histórie.

Druhou podmienkou zo strany Angličanov sú promptné rokovania.

"Prestup musí byť uzavretý ešte na začiatku letného transferového obdobia, najlepšie ešte pred MS v Rusku," dodáva spomenutý zdroj s tým, že Tottenham chce mať dostatočný časový priestor na získanie náhrady za svoju hviezdu.

Letné prestupové okno sa tento rok v Anglicku uzavrie už 9. augusta.

Stovky miliónov na posily?

Kane má za sebou skvelý rok 2017. V 52 stretnutiach zaznamenal 56 presných zásahov. Predstihol aj Cristiana Ronalda, Lionela Messiho, Roberta Lewandowského a Edinsona Cavaniho.

Real Madrid už niekoľko rokov výraznejšie neinvestoval do hráčskeho kádra. V tejto súvislosti sa v Španielsku objavila správa, že prezident klubu Florentino Pérez v lete uvoľní minimálne 500 miliónov eur na dotiahnutie niekoľkých posíl. Už teraz sa spomínajú mená ako David de Gea, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Allison Becker, Arturo Vidal, Leandro Paredes či Slovák Milan Škriniar.

Pérez si chce tiež ponechať "zadné dvierka", ak by Madridčanov upútal nejaký hráč v priebehu svetového šampionátu v Rusku, ako to bolo v prípade Jamesa Rodrígueza pred štyrmi rokmi v Brazílii.