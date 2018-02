Bobby Ryan bude opäť pauzovať, už tretí raz v sezóne má zranenú ruku

Útočník Ottawy vynechá minimálne dva zápasy.

3. feb 2018 o 16:01 SITA

OTTAWA. Hokejista Ottawy Senators v NHL Bobby Ryan vynechá minimálne dva zápasy pre už tretie zranenie ruky v sezóne 2017/2018.

Tridsaťročný krídelník utrpel úraz vo štvrtkovom stretnutí proti jeho niekdajšiemu zamestnávateľovi Anaheimu Ducks (2:1 po predĺžení).

"S určitosťou nebude hrať cez víkend. Teraz navštívi špecialistu a uvidíme, aké vážne to je," ozrejmil na oficiálnom webe profiligy tréner Ottawy Guy Boucher.

9. raz od roku 2004 má Bobby Ryan zranenú svoju pravú roku.

"Je to iné zranenie, aké už mal. Ide síce o problémový prst, ale nie je to rovnaké. Nie je to tak celkom problém kosti, viac to súvisí s kĺbom, preto je to trochu komplikované."

Ryan má pravú ruku zranenú už 9. raz od roku 2004, v tomto ročníku vynechal pre úraz pravého ukazováka 10 duelov.

Bobby Ryan odohral v tejto sezóne 39 stretnutí, v ktorých získal 20 bodov za 7 gólov a 13 asistencií. V Ottawe pôsobí od roku 2013.

Predtým si obliekal dres Anaheimu, ktorý si ho vybral vo vstupnom drafte v roku 2005 v prvom kole z druhej pozície. S reprezentáciou USA získal striebornú medailu na ZOH 2010 vo Vancouveri.