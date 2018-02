Stoch sa zaskvel parádnym gólom, skóroval z vlastnej polovice

Slavii Praha gól Slováka napokon nestačil, v prípravnom zápase prehrala so Šachtarom Doneck 2:3.

3. feb 2018 o 16:37 (aktualizované 3. feb 2018 o 18:21) TASR

DUBAJ. Slovenský futbalový stredopoliar Miroslav Stoch v službách pražskej Slavie sa v sobotňajšom prípravnom zápase proti ukrajinskému Šachtaru Doneck zaskvel gólom z vlastnej polovice ihriska. Slavia napokon prehrala 2:3.

Stoch poslal klub do vedenia už v sedemnástej minúte zápasu, keď si po rýchlo zahranej štandardnej situácii a prihrávke od krajana Jakuba Hromadu všimol vybehnutého brankára a preloboval ho ďalekonosnou strelou z asi 55 metrov.

Šachtaru sa však ešte do polčasu podarilo zápas otočiť výsledok a nakoniec si pripísal tesný triumf. Informoval portál idnes.cz.

"Je to fantastický pocit, niečo podobné sa mi podarilo prvýkrát v kariére. Často som o tom sníval a premietal si to v hlave, aké to môže byť skórovať z vlastnej polovice. Dnes sa mi to podarilo," povedal Stoch pre oficiálny web Slavie.