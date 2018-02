Američan v anglickej lige udrel fanúšika. Dostal dištanc a klub ho vyhodil

Obranca Matt Nickerson dostal dištanc na dvadsať zápasov.

3. feb 2018 o 17:57 SITA

MILTON KEYNES. Americký hokejový obranca Matt Nickerson si ľadovú plochu asi pomýlil s arénou gladiátorov.

Tridsaťtriročný bek z anglického tímu Milton Keynes Lightning totiž v zápase EIHL na ľade Guildfordu napádal hneď niekoľko aktérov stretnutia, no pri odchode do kabíny prišiel z jeho strany ešte väčší skrat. Napadol fanúšika súpera, ktorému uštedril poriadny úder pravačkou do tváre.

Od vedenia súťaže dostal Nickerson dištanc na dvadsať zápasov a od klubu Milton Keynes Lightning si vyslúžil vyhadzov.

