Desiatky párov lyží, stovky kíl batožiny. Slalomárky odleteli do Pjongčangu

Velez-Zuzulovej sa zmenili plány a do dejiska olympiády odletela skôr.

3. feb 2018

BRATISLAVA. Obe slovenské elitné lyžiarky Petra Vlhová a Veronika Velez-Zuzulová odleteli v sobotu popoludní z Viedne do dejiska ZOH 2018.

Do Pjongčangu sa presunuli cez katarskú Dauhu. V prípade Velez-Zuzulovej nastala zmena, pôvodne mala totiž odcestovať až 6. februára.

“ Bolo obdobie, keď som už neverila. Bolo tam veľmi veľa sĺz a otázok. „ Veronika Velez-Zuzulová, slovenská lyžiarka

K zmene došlo v dôsledku nevyhovujúcich snehových tréningových podmienok v Európe. "Chcem sa ešte čo najlepšie pripraviť v dejisku ZOH," povedala Velez-Zuzulová, pre ktorú to bude už štvrtá účasť na olympiáde.

Tentokrát bude mať aj milú povinnosť. Na otváracom ceremoniáli bude niesť vlajku Slovenska. "Je to pre mňa obrovská česť a veľmi sa teším, že mám takúto možnosť. Na predchádzajúcich troch som nemala bohvieaké pekné spomienky. Aj som na každú z nich odchádzala s iným pocitom. Ale teraz je situácia iná, som úplne v inej pozícii ako predtým," priznala Velez-Zuzulová.

Vlhová je v inej pozícii

Narážala tým na fakt, že na nej nebude ležať až taký tlak. Pred olympijskými hrami absolvovala po operácii iba jedny preteky Svetového pohára.

"Bolo obdobie, keď som už neverila. Bolo tam veľmi veľa sĺz a otázok. Ale ani po prvej operácii som to nemala jednoduché. Teraz som mala naozaj krátky čas na to, aby som sa vrátila v čo najlepšej forme. Aj preto som si kládla viac otázok. Musela som byť trpezlivá. Tie jedny preteky boli pre mňa veľmi dôležité, odvtedy sa pohli veci vpred. Najmä v hlave. Videla som, že môžem kolenu dôverovať. Za uplynulý týždeň som urobila obrovský kus práce," dodala.

Jej reprezentačná kolegyňa bude štartovať na druhých ZOH, no tentokrát sa od nej očakáva výraznejší výsledok. V Soči skončila v slalome na 19. mieste.

"Viem, že sa odo mňa veľa očakáva. Ale ja sa chcem sústrediť sama na seba a dať do svojich jázd všetko. A čo bude, to bude. Záleží na viacerých okolnostiach," povedala Petra Vlhová a pokračovala:

"Som v inej pozícii ako pred olympiádou v Soči. Vtedy som tam bola dva týždne a bolo to hektické. Teraz budem v Pjongčangu skoro po celý čas, budem mať viac času na všetko. Potrebujem sa dobre aklimatizovať a potom trénovať. Budeme jazdiť len na kvalitu, potrebujem sa dostať do svojej pohody."

Stovky kilogramov batožiny

Obe slovenské lyžiarky sa na štart pod piatimi kruhmi veľmi tešia, Vlhová o to viac, že bude mať pri sebe celú rodinu.

"Bude tam aj mama a otec. Teším sa za nich. To čo dali oni mne, im teraz ja môžem vrátiť zážitkami. Teším sa, že tam budú. Budem tam mať celú rodinu," uviedla Petra Vlhová.

V jej tíme je aj jej brat Boris Vlha, ktorý prezradil pred odletom zaujímavú informáciu: "Berieme šesť párov lyžiarok, z toho štyri páry do lietadla. Je to kvôli tomu, že sú veľmi dôležité a nesmie sa im nič stať. Musí sa s nimi zaobchádzať ako v bavlnke," povedal Boris Vlha.

"Okrem lyžiarok berieme 20 párov lyží a tri servisné boxy a servisný stôl. Masážny stôl už máme v Kórei. Rovnako aj bicykel a špeciálny stroj na trénovanie. Spolu s nami letí 31 kusov batožiny. Celková váha je 710 kíl."

Nikdy nebola uvoľnenejšia

Vlhová sa v Pjongčangu určite predstaví v troch disciplínach. "Určite pôjdem obrovský slalom, slalom a tímovú súťaž. Ostatné budeme riešiť priamo na mieste," poznamenala aktuálne druhá žena celkového hodnotenia slalomu.

“ Cesta na ZOH nebola ľahká a nebola zadarmo. Ale snažila som sa zabojovať a vrátiť sa. Nechcem sa len zúčastniť, chcem dať do toho všetko. „ Veronika Velez-Zuzulová, slovenská lyžiarka

"Je to vrchol sezóny. Môj tím odviedol skvelú prácu a ja som do toho dala všetko. Som pripravená a pôjdeme na kvalitu. Budeme čakať, čo z toho bude. Teším sa, pre mňa to však budú ako každé iné preteky. Musím sa sústrediť na svoje výkony," uviedla Vlhová, ktorá si chce ZOH užiť a pozrieť si aj ostatné disciplíny. "Rada by som sa pozrela na hokej, alebo na biatlon, boby či skoky. Ale teraz nad tým nerozmýšľam. Ja som bola v Pjongčangu, keď ešte nebolo všetko vybudované. Ale je tam veľká zima."

Pre Velez-Zuzulovú to budú posledné olympijské preteky a chce v nich odovzdať všetko. Okrem slalomu sa teší aj na tímovú súťaž.

"Cesta na ZOH nebola ľahká a nebola zadarmo. Ale snažila som sa zabojovať a vrátiť sa. Nechcem sa len zúčastniť, chcem dať do toho všetko. Teraz je už čas len na to sa usmievať. Cítim sa asi najuvoľnenejšie, ako som sa kedy cítila pred veľkým podujatím. Motivovanejšia už ani byť nemôžem. Nehovorím, že to budú moje posledné preteky, ale je to určite moja posledná sezóna," dodala Zuzulová, ktorá bude voľný čas tráviť aj štrikovaním, ktoré si so sebou zbalila.