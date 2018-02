Slovenskí florbalisti zdolali Nemcov a postúpili na majstrovstvá sveta

Hlasy po zápase:

(zdroje: RTVS, szfb.sk)

Petr Koutný (tréner SR): "Boli to obrovské nervy a fantastický výkon celého tímu, klobúk dolu pred hráčmi. Som veľmi rozrušený. Nič iné nemôžem povedať, iba to, že to bola paráda. Brankár Mazák nás opäť podržal. Je hrdinom, no nielen on, ale celé mužstvo.

Mal som obavy z prvej tretiny, lebo tie nám nevychádzali. Mužstvu som však veril a podarilo sa to. Zahrať si proti Švédom je pocta. Máme už postupovú istotu, takže chcem, aby si všetci zahrali. Sme jeden tím. Ďakujem aj divákom, boli fantastickí."

Ronald Gašparík (obranca SR): "Víťazstvo nad Nemeckom je skvelý pocit, pretože všetko naše úsilie smerovalo z hľadiska postupu len k tomuto zápasu. Teší nás, že nám pomohlo viac ako dvetisíc skvelých fanúšikov, za čo im ďakujeme."

Peter Nehila (útočník SR): "Odohrali sme jedno z najťažších stretnutí v celej histórii kvalifikácie. Do duelu sme išli ako celok a všetci sme ťahali za jeden povraz. Rozhodlo predovšetkým to, že sme si na Nemcov verili."