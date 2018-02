Halák žiaril. Čelil 49 strelám, vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu

Zdeno Chára odohral 1400. zápas kariéry v NHL.

3. feb 2018 o 22:38 (aktualizované 4. feb 2018 o 7:36) SITA

NEW YORK. Takej kanonáde v tejto sezóne ešte nečelil. Na slovenského brankára Jaroslava Haláka smerovalo v noci na nedeľu 49 striel.

Hoci za jeho chrbtom skončili napokon tri puky, mal dôvod na radosť. Hráči New Yorku Islanders vyhrali 4:3, Halák dosiahol 93,9-percentnú úspešnosť zákrokov a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.

"Nebudem vám klamať. Som unavený," priznal pre nhl.com.

"Je to pre nás veľké víťazstvo. Potrebujeme každý bod, aby sme sa postupne posunuli v vyššie. V druhej a tretej tretine sme ukázali veľa dobrých vecí. V prvej to nebolo najlepšie, ale našli sme správnu cestu," dodal Halák.

video //www.youtube.com/embed/co6GKr8IQo4

Foligno: Nie je dôvod na sebaľútosť

Islanders zaznamenali iba druhé víťazstvo z posledných siedmich domácich zápasov. Columbus prehral tretie stretnutie za sebou.

Doteraz najväčším počtom striel v tomto ročníku zasypali Haláka hráči New Jersey, ktorí 7. januára mierili medzi tri žrde 46-krát.

Viac ako 40 strelám čelil Slovák už siedmy raz v sezóne.

"Ak by Jaro nepredviedol v prvej tretine to, čo predviedol, nesedeli by sme tu s takýmito dobrými pocitmi," priznal tréner Islanders Doug Weight.

“ Mám pocit, že Jaro bol jediný, kto vedel, že sa zápas začína o 19:00 (miestneho času). „ Doug Weight, tréner New Yorku Islanders

"Mám pocit, že bol jediný, kto vedel, že sa zápas začína o 19:00 (miestneho času, pozn. red.). Bol naozaj veľmi dobrý."

Halák zasiahol do 35. zápasu v ročníku, priemerne inkasoval 3,15 gólu na jeden duel a priemerná úspešnosť jeho zákrokov dosahuje 91,0 percenta.

"Nie je žiadny dôvod, aby sme sa dali na cestu sebaľútosti. Musíme len nájsť spôsob, ako sa cez to dostať," povedal útočník Columbusu Nick Foligno.

Chára asistoval pri jednom góle

Do bodových štatistík sa zapísal aj obranca Bostonu Zdeno Chára, ktorý asistenciou prispel k triumfu Bruins nad Torontom 4:1.

Podieľal sa na záverečnom góle do prázdnej brány.

Pre štyridsaťročného veterána to bol jubilejný 1400. duel kariéry v NHL. Stal sa len 39. hokejistom celej histórie profiligy, ktorému sa to podarilo.

Fantastickú formu potvrdil jeho spoluhráč, brankár Tuukka Rask. Keď stál v bráne, Boston bodoval už dvadsiaty raz za sebou. Celkovo majú Bruins z posledných 21 duelov zápasovú bilanciu 16-1-4.

"Keď sme hrali s Torontom vlani či tento rok, korčuľovali naozaj dobre. Myslím si, že tentoraz sme v tejto činnosti boli lepší," vravel kouč Bruce Cassidy.

Ďalší Slováci nebodovali

Z ďalších slovenských hokejistov, ktorí sa v noci na nedeľu predstavili, už nebodoval nikto. Marko Daňo pri víťazstve Winnipegu nad Coloradom 3:0 strávil na ľade iba niečo viac ako šesť minút.

Tomáš Tatar z Detroitu odohral výrazne viac, ale so svojimi spoluhráčmi sa museli skloniť pred domácimi hokejistami Floridy, ktorí vyhrali 3:2.

Dôvod na radosť nemal ani Tomáš Jurčo. Hoci dostal šancu v drese Chicaga na viac ako 13 minút, Blackhawks prehrali v Calgary po predĺžení.

A napokon sa netešil ani Richard Pánik, Arizone totiž domáci Los Angeles Kings nedali ani najmenšiu šancu. Marián Gáborík nenastúpil.

Hokejisti Los Angeles Kings nedali Arizone šancu. (zdroj: TASR/AP)

NHL - sobota:

Philadelphia - Ottawa 3:4 sn (0:2, 1:1, 2:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 24. Couturier (R. Gudas, Konecny), 55. C. Giroux (Manning, Konecny), 60. Patrick (Gostisbehere, Konecny) - 11. Duchene (Hoffman, White), 12. Brassard (Ceci, Dzingel), 34. DiDomenico (Dzingel), rozhodujúci nájazd Hoffman

Montreal - Anaheim 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

Góly: 7. Logan Shaw (Froese), 9. Morrow (Mete, Nikita Scherbak), 11. Schlemko (Galchenyuk, Gallagher), 24. Petry (Pacioretty, Galchenyuk), 56. Petry (Morrow, Gallagher) - 29. Perry (Rakell, Fowler), 33. Rakell (N. Ritchie, Fowler)

Winnipeg - Colorado 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 3. Patrik Laine (Blake Wheeler, Byfuglien), 46. Jack Roslovic (Blake Wheeler, Chiarot), 60. Ehlers (Mathieu Perreault)

/Marko Daňo (Winnipeg) odohral 6:23 minúty, počas tohto času jedenkrát vystrelil na bránu, zaznamenal jeden hit a zblokoval jeden pokus súpera/

video //www.youtube.com/embed/wbv_xOKrby4

Boston - Toronto 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 5. Bergeron (Heinen), 30. Pastrňák (Krug, Heinen), 37. Krug (Czarnik, Krejčí), 59. Schaller (Rask, Chára) - 9. Marner (Rielly, Kadri)

/Zdeno Chára (Boston) odohral 24:00 minúty, vyslal dve strely, asistoval pri jednom góle, zaznamenal dva plusové body, päť hitov a zblokoval dve strely/

Buffalo - St. Louis 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 55. Gunnarsson (P. Stastny)

Prečítajte si tiež: Pánik bol pred štvrtkovým zápasom účastníkom dopravnej nehody

Florida - Detroit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 4. Ekblad (Huberdeau, Yandle), 33. Barkov (Dadonov, Bjugstad), 60. Huberdeau (Yandle, Ekblad) - 29. DeKeyser (Nielsen, Helm), 43. DeKeyser (Helm, Nielsen)

/Tomáš Tatar (Detroit) odohral 15:46 minúty, vyslal jednu strelu na bránu súpera a zaznamenal jeden mínusový bod/

New Jersey - Pittsburgh 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Góly: 21. Zajac (Coleman, Noesen), 24. Coleman (Noesen, Zajac), 50. Zajac (Severson, Hall) - 47. Malkin (Cole, P. Kessel)

NY Islanders - Columbus 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Góly: 18. Leddy (J. Tavares, Barzal), 32. Bailey (Beauvillier, Pulock), 43. J. Eberle (Barzal, Cizikas), 46. Nelson (Ladd, Pulock) - 7. Anderson (Dubois, Jokinen), 33. Atkinson (Panarin), 39. N. Foligno (Bjorkstrand)

/Jaroslav Halák (Islanders) odchytal celý zápas, kryl 46 zo 49 striel, dosiahol 93,9-percentnú úspešnosť zákrokov a vyhlásili ho za prvú hviezdu/

Jaroslav Halák mal významný podiel na úspechu New Yorku Islanders. (zdroj: TASR/AP)

Nashville - NY Rangers 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Góly: 21. P. K. Subban (F. Forsberg, Arvidsson), 38. Fiala (C. Smith), 43. Sissons (P. K. Subban), 55. Arvidsson (Johansen, F. Forsberg), 58. Fiala (R. Josi, Turris) - 41. J. T. Miller (Zuccarello, McDonagh), 55. Zibanejad (McDonagh, J. T. Miller)

Dallas - Minnesota 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Góly: 29. Janmark (J. Klingberg, Spezza), 30. Johns, 32. Jamie Benn (Shore, Seguin), 35. Seguin (Jamie Benn, Radulov), 49. Radulov (Seguin), 57. Dan Hamhuis (Pateryn, B. Ritchie) - 46. Zucker (Mikael Granlund, Spurgeon)

Prečítajte si tiež: Útočník Washingtonu dostal pokutu za krosček do oblasti krku

Tampa Bay - Vancouver 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Góly: 50. Vanek (Stecher, Boeser), 55. Boeser (Sutter) - 1. Kunitz (Straalman, Kučerov), 6. Hedman (Stamkos, Kučerov), 36. Gourde (Sergačev, Peca), 57. Conacher

Calgary - Chicago 4:3 pp (0:1, 2:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 26. Stajan (Hamonic, Brodie), 33. J. Gaudreau (Ferland, Giordano), 50. Michael Frolík (Backlund), 61. Monahan (Brodie) - 8. Schmalz (P. Kane), 22. Hinostroza (P. Kane, Seabrook), 35. Duclair

/Tomáš Jurčo (Chicago) odohral 13:15 minúty, vyslal dve strely na bránu súpera, do osobných štatistík si pripísal iba jeden hit/

Los Angeles - Arizona 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Góly: 8. Iafallo (Toffoli, A. Kempe), 23. Trevor Lewis (Mitchell, Muzzin), 26. A. Kempe (Dustin Brown), 39. Muzzin (Doughty, Kopitar), 47. Kopitar (Gravel, Iafallo), 57. Dustin Brown (LaDue, Muzzin)

/Richard Pánik (Arizona) odohral 17:33 minúty, vyslal tri strely na bránu, zaznamenal jeden mínusový bod a pripísal si aj dva hity/