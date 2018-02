Takmer pol roka nehral. Nišikori vyhral challengerový turnaj v Dallase

Japonec získal titul na tejto úrovni opäť po ôsmich rokoch.

4. feb 2018 o 9:45 SITA

Kei Nišikori sa pokúša dostať naspäť do formy.(Zdroj: TASR/AP)

DALLAS. Japonský tenista Kei Nišikori nasadený ako prvý zvíťazil za 81 minút 6:1, 6:4 nad domácim Mackenziem McDonaldom v sobotňajšom finále dvojhry na turnaji ATP Challenger Tour The RBC Tennis Championships s dotáciou 125 000 USD na tvrdom povrchu v hale v americkom Dallase v Texase.

DALLAS - finále: (125 000 USD, tvrdý povrch) Nišikori (Jap.-1) - Mackenzie McDonald (USA) 6:1, 6:4 /za 81 minút/

Pre finalistu grandslamového US Open 2014 Nišikoriho, ktorý nastupoval s voľnou kartou, bolo podujatie v T Bar M Racquet Clube len druhé po takmer polročnej maródke. Minulý týždeň sa lúčil už v 1. kole challengeru v kalifornskom Newport Beach.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Teraz hodlá zamieriť na nové podujatie ATP World Tour 250 New York Open 12. - 18. februára na tvrdom povrchu v hale Nassau Veterans Memorial Coliseum na Long Islande v americkom New Yorku. Je to nástupnícky turnaj Memphisu.

Tam Ázijčan triumfoval v sezónach 2013 až 2016.

Od 29. decembra 28-ročný bývalý štvrtý hráč počítačového poradia Kei Nišikori (aktuálne po výluke 27. v singlovom renkingu) sa odhlásil z melbournského Australian Open (15. - 28. januára).

Skonštatoval, že po problémoch s dominantnou pravou rukou ešte nie je pripravený na súboje na tri získané sety. Predtým zrušil svoj štart na prípravných podujatiach v Brisbane a Sydney.

Zverenec Michaela Changa a Danteho Bottiniho Nišikori do minulého týždňa naposledy bol v zápasovej záťaži 9. augusta v kanadskom Montreale, kde v 2. kole prehral s Francúzom Gaelom Monfilsom 7:6 (4), 5:7, 6:7 (6).

Na challengerovej úrovni sa vyskytol premiérovo od novembra 2010, vtedy aj získal titul v americkom Knoxville.

Potom ešte hral v Champaign-Urbane tiež v USA.