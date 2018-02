Máme reprezentáciu, akú sme nikdy nemali, tvrdí šéf slovenského futbalu

Budeme sa uchádzať o organizovanie majstrovstiev Európy do 21 rokov a tiež európskeho Superpohára, vraví JÁN KOVÁČIK.

4. feb 2018 o 20:00 Pavol Spál

Všetci zaňho hlasovali, nik nebol proti. Pôsobí ako neobmedzený vládca, ale popiera to. Za šéfa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) bol JÁN KOVÁČIK zvolený už tretíkrát za sebou.

Aj na tieto otázky reagoval šéf SFZ Vynovené štadióny mali prilákať viac ľudí. Prečo sa to nepodarilo?

Upadá či rastie úroveň klubovej scény na Slovensku?

Sú v slovenskom futbale mocnejší ľudia ako Ján Kováčik?

Kováčikov oponent Halabrín tvrdí, že futbal na Slovensku je boj o prežitie a ľudia vo vedení SFZ nepoznajú realitu. Čo si o tom myslí?

Niektorí Kováčikovi vyčítajú, že je zodpovedný za úpadok futbalu v Banskej Bystrici. Ako to vníma?

Má SFZ dlhy?

Aký vplyv majú futbaloví oligarchovia na slovenský futbal či SFZ?

Pred štartom kvalifikácie sa riešili aj kauzy a výška prémií, z čoho vyplynulo aj napätie medzi vedením futbalového zväzu a hráčmi. Aj to prispelo k tomu, že sa na svetový šampionát nepostúpilo. Nakoľko cíti podiel viny?

Mal Ján Kováčik niekedy výhrady k nominácii trénera Jána Kozáka?

Vo voľbách o post prezidenta SFZ ste nemali žiadneho protikandidáta. Ako si to vysvetľujete?

„To nie je otázka pre mňa. Mal som vari chodiť po Slovensku a hľadať si súpera?“

Poznáte pomery vo futbalovom zväze. Nie je čudné, že sa vám nikto nedokázal postaviť?

„Tak to bolo aj pred štyrmi rokmi. Iní členovia hnutia musia niekoho navrhnúť, ak budú mať pocit, že majú lepšieho kandidáta. Nemá žiadnu logiku, aby som si ho sám navrhoval.“

Pôsobí to tak, že ste neobmedzeným vládcom slovenského futbalu, ktorý nemá opozíciu. Nemyslíte?

„To iste nie. Slovenský futbalový zväz je veľké hnutie a názory sú tam rôzne. Dokážeme si ich však vydiskutovať a predovšetkým sme sa naučili jednu dôležitú vec - rešpektovať väčšinu.“

Koľko plánujete ešte vládnuť slovenskému futbalu?

„Neplánujem, chcem však dokončiť veci, ktoré sme rozbehli. Nemáme dokončené, s výnimkou Trnavy a Žiliny, štadióny v krajských mestách. Z rôznych dôvodov sa to oproti pôvodným predpokladom oneskorilo. Bude sa to robiť tento rok a budúci. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať na ďalšie štyri roky.“

Ako šéf zväzu nedostávate žiadny plat. Prečo to robíte?

„Plat nemal ani môj predchodca František Laurinec, ja som prišiel do modelu, ktorý bol takto nastavený. To nebol môj výmysel a aj mňa sa ľudia pýtajú, že prečo to robím.“

Tak prečo?