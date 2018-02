Bol to veľký okamih, tešil sa Mazáň po debute v španielskej lige

Prvýkrát v histórii nastúpili v jednom tíme zo španielskej najvyššej súťaže dvaja slovenskí futbalisti.

4. feb 2018 o 11:49 SITA

Nezastaviteľná Barcelona vs. Bilbao naživo >>

MADRID. Sobota bola v španielskej La Lige výnimočná aj pre slovenský futbal. Vôbec po prvý raz v histórii samostatnosti Slovenska sa stalo, že v drese jedného klubu vybehli na ihrisko v majstrovskom zápase dvaja hráči spod Tatier. V drese Celty Vigo to boli Stanislav Lobotka a Róbert Mazáň.

Druhý menovaný si na ľavej strane obrany odkrútil premiéru v najvyššie španielskej súťaži. Trvala takmer celú hodinu, ale nebola víťazná.

Hráči Viga podľahli v 22. kole na trávniku Alavésu 1:2.

Prečítajte si tiež: Mazáň debutoval v drese Celty Vigo, Real prišiel o body v Levante

"Počas týždňa sme nacvičovali taktiku a bol som v zostave, tak som tajne očakával, že to tak bude aj v zápase. Trému som necítil. Snažil som sa si ten zápas užiť aj napriek tomu, že sme veľmi skoro inkasovali prvý gól," uviedol Mazáň v rozhovore pre portál Slovenského futbalového zväzu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Necítil sa zle

Dvadsaťtriročný rodák z Trenčína sa do Celty Vigo dostal z majstrovského MŠK Žilina, kde ešte v jeseni odohral sedemnásť zápasov a dokopy 57 s bilanciou jeden gól a šesť asistencií.

Vo Vigu má za sebou prvých 58 minút. "Nechcem hodnotiť sám seba, ale necítil som sa zle. Škoda toho výsledku, no aj to prináša futbal. Verím, že keď budem častejšie hrávať, budem zažívať aj víťazný pocit," pokračoval Mazáň.

Na otázku, s čím ho na ihrisko vyprevádzal spoluhráč, kamarát a krajan Stanislav Lobotka, Mazáň odpovedal: "Bol rád, že sme spolu vychádzali na trávnik. Podporoval ma. Bol to veľký okamih v našej kariére, veď sme hrali spolu v základnej zostave v top lige sveta. Bol to super pocit," priznal Mazáň.

Hľadá si učiteľa španielčiny

Na záver pridal informáciu, že si hľadá učiteľa španielčiny.

"Ešte ho nemám, ale určite sa chcem začať učiť. Niečo sa už na mňa lepí. Verím, že to bude už iba lepšie," dodal s úsmevom účastník vlaňajších ME do 21 rokov v Poľsku, kde Slováci takmer postúpili do semifinále.

Mazáň prestúpil do Celty začiatkom januára z MŠK Žilina, upísal sa do júna 2022. Podľa neoficiálnych informácií zaplatilo Vigo viac než milión eur.

Predtým hrával za FK Senica, poľský klub Podbeskidzie Bielsko-Biala a aj za AS v rodnom meste Trenčín.