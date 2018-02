Američanka prišla o olympiádu, v generálke spadla a utrpela viaceré zlomeniny

Pre Jacqueline Wilesovú to mala byť druhá účasť pod piatimi kruhmi.

4. feb 2018 o 13:11 SITA

GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Americký ženský tím v zjazdovom lyžovaní v sobotu v nemeckom Garmisch-Partenkirchene zažil rozporuplné pocity.

Radosť z 80. víťazstva vo Svetovom pohári v podaní historickej rekordérky Lindsey Vonnovej sa miešala so smútkom z pádov Jacqueline Willesovej a Laurenne Rossovej. Zatiaľ čo Rossová sa po páde v pretekoch zjazdu postavila na nohy a zišla na lyžiach zostávajúcu časť svahu, Wilesovú so zraneným kolenom museli vrtuľníkom transportovať do nemocnice. Jej diagnóza znie pretrhnutie väzov v kolene, zlomená ihlica a tiež fraktúra holennej kosti.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Vonnová vyhrala skrátený zjazd a oslavuje jubilejné 80. víťazstvo

Znamená to koniec olympijského sna o Pjongčangu. Mala to byť pre 25-ročnú zjazdárku druhá zimná olympiáda. Namiesto nej pocestuje do Spojených štátov amerických na ďalšiu liečbu.

Podľa vedúceho kliniky traumatológie nemocnice v Garmisch-Partenkirchene Christopha Mössmera má Wilesová šťastie v tom, že zlomeniny nie sú komplikované a dajú sa relatívne ľahko operovať.



"Ani sa nemôžem tešiť zo svojho triumfu vzhľadom na to, že Jackie je v nemocnici. Je to ťažké pre ňu aj celý náš tím, ale ona je bojovníčka," povedala Lindsey Vonnová na adresu Wilesovej.

Okrem spoločnej účasti v americkom tíme spája 33-ročnú Vonnovú a o osem rokov mladšiu rodáčku z Portlandu Wilesovú aj finančná pomoc. Práve Vonnovej nadácia je jedným z podporovateľov Wilesovej v kariére.

V nedeľu je v Ga-Pa ďalší ženský zjazd SP, ktorý je pre špičku v kĺzavých disciplínach bezprostrednou generálkou na ZOH v Pjongčangu.