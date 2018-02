Bratislavské volejbalistky prvý raz v histórii vyhrali Slovenský pohár

Vo finále Bratislavčanky zdolali hráčky UKF Nitra.

4. feb 2018 o 17:23 SITA

Slovenský pohár volejbalistiek 2017/2018 - finálový turnaj, finále:

PRIEVIDZA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Strabag Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava - Volley project UKF Nitra 3:1 (20, 16, -20, 22)

96 minút, rozhodovali: Vaško a Malík, 150 divákov

Strabag FTVŠ UK: Ovečková 3, Salanciová 25, Cigániková 11, Radonjičová 12, Ševariková 12, Candráková 7, libero Nikmonová (Ramajová, Písečná)

UKF Nitra: de Paulová, Richweissová 5, S. Müllerová 6, Lukovičová 2, Konečná 15, N. Stümpelová 7, libero Španková (Hradecká, Poláčková, Do Monteová 15)

(Strabag FTVŠ UK Bratislava získal Slovenský pohár)

PRIEVIDZA. Hráčky Strabag Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava premiérovo triumfovali v Slovenskom pohári 2017/2018.

Zverenkyne Tomáša Vargu zvíťazili 3:1 (20, 16, -20, 22) nad družstvom Volley project UKF Nitra v nedeľňajšom finále v Prievidzi.

Prehľad víťazov: 13 - Slávia Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017) 5 - Doprastav Bratislava (2008, 2009, 2011, 2012, 2014) 1 - Senica (2007), Strabag FTVŠ UK Bratislava (2018) *Pozn.: V rokoch 1997 - 2002 sa o Slovenský pohár nebojovalo.

V prvom a druhom sete Bratislavčanky jednoznačne dominovali, v treťom sa Nitrankám podarilo bodovo sa od súperiek vzdialiť a znížiť na 1:2.

Koncovku štvrtého setu lepšie zvládli hráčky Strabagu, premenili prvý mečbal.

Víťazkám Slovenského pohára patrí právo štartu v pohárových súťažiach Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) pre súťažný ročník 2018/2019.

Strabag FTVŠ UK ako líder extraligy na finálovom turnaji Slovenského pohára potvrdil pozíciu favorita. V sobotňajšom semifinále suverénne prekonal KV MŠK Oktan Kežmarok (3:0).

Hráčky UKF Nitra boli vo finále národného pohára druhýkrát v sérii aj klubovej histórii, na trofej naďalej čakajú. Vlani nestačili na VK Slávia EU Bratislava, ktorý je s trinástimi prvenstvami na čele historického poradia.

Slávistky v sobotňajšom semifinále prehrali 1:3 práve s UKF Nitra a finále Slovenského pohára bolo prvý raz v histórii bez ich účasti.

Táto súťaž sa prvýkrát konala vo formáte Final Six.

Bratislavčanky oslavujú svoje víťazstvo. (zdroj: SITA)

Hlasy (zdroj: SVF TV):

Tomáš Varga (tréner Bratislavčaniek): "Získať pohár je výborný pocit. Všetko sme podmienili tomuto víkendu, bolo to správne rozhodnutie. Hráčky tvrdo dreli, aby sa to podarilo. Patrí im veľká vďaka a gratulácia. Dnes si to chceme užiť, od zajtra sa sústredíme na stredajší pohárový zápas proti Krasnodaru."

Erika Salanciová (smečiarka Strabag FTVŠ UK): "Nie je to len o mne, sme jeden tím, štrnásť hráčok. Všetky sme zabrali vtedy, keď sme mali, a to bolo dôležité. Pocity po triumfe sú výborné."

Martina Konečná (smečiarka UKF Nitra): "Je to pre nás veľmi smutné. Prvé dva sety sme si samé pokazili, potom sa to ťažko dobiehalo. Musíme byť mentálne silnejšie a v takýchto zápasoch hrať od začiatku, nie od tretieho setu."