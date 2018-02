Prievidžania zdolali Svidník a prvý raz vyhrali Slovenský pohár

Prievidza ako líder extraligy potvrdila rolu favorita.

4. feb 2018 o 19:41 SITA

Slovenský pohár volejbalistov 2017/2018 - finálový turnaj, finále:

PRIEVIDZA

VK Prievidza - TJ Slávia Svidník 3:0 (20, 20, 20)

74 minút, rozhodovali: Schimpl a Mokrý

Prievidza: A. Toobal 3, Laane 10, Ludha 5, Braga Da Silva 16, Javorčík 11, Roosewelt 5, libero Ľ. Nemec (P. Šimko, Jančura, Štepánek)

Svidník: Matušovský 4, J. Hriňák 2, Ciupa 7, Majcher 2, Pietrzak 10, Lux 13, liberá Paňko a Kalužný (Ščerba 2, R. Vitko, Markovič)

(Prievidza získala Slovenský pohár)

PRIEVIDZA. Volejbalisti VK Prievidza premiérovo triumfovali v Slovenskom pohári 2017/2018. Domáci zverenci Richarda Nemca zvíťazili jednoznačne 3:0 (20, 20, 20) nad hráčmi TJ Slávia Svidník v nedeľňajšom finále v Prievidzi.

Prievidžania počas celého priebehu mali navrch a nepripustili drámu. Víťazom Slovenského pohára patrí právo štartu v pohárových súťažiach Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) pre súťažný ročník 2018/2019.

Prehľad víťazov: 8 - VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2007, 2008, 2010) 3 - Prešov (2005, 2016, 2017), Humenné (2009, 2011, 2014) 2 - Volley Team Bratislava (2012, 2013) 1 - Púchov (2003), Nové Mesto nad Váhom (2006), Komárno (2015), Prievidza (2018) *Pozn.: V rokoch 1997 - 2002 sa o Slovenský pohár nebojovalo.

Prievidza ako líder extraligy na finálovom turnaji SP potvrdila pozíciu favorita, v sobotňajšom semifinále rovnako v troch setoch prekonala VK KDS Šport Košice.

Hráči Svidníka boli vo finále národného pohára druhýkrát v klubovej histórii, na trofej naďalej čakajú - v roku 2012 nestačili na Volley Team Bratislava. Prievidza premenila na zisk trofeje svoju prvú finálovú účasť.

Na čele historického poradia s ôsmimi prvenstvami suverénne zostáva VKP Bratislava. Táto súťaž sa prvýkrát konala vo formáte Final Six.

Hlasy (zdroj: SVF TV):

Richard Nemec (tréner Prievidze): "Rozhodla koncentrácia. Vyrovnali sme sa s tlakom domáceho prostredia, chalani to zvládli. Publikum bolo úžasné.

Toto víťazstvo nám pomôže, aby sme viac spropagovali volejbal v Prievidzi, snažíme sa dobehnúť v tomto smere basketbal. Ligový vrchol chceme absolvovať v čo najlepšej forme."

Peter Tholt (tréner Svidníka): "Škoda, že sme nevyužili začiatok. Domáci boli nervózni a kazili podanie, my sme sa k nim pridali. Mohlo sa to vyvíjať inak. Pre polovicu mojich hráčov to bolo prvé takéto podujatie a finále, zbierajú skúsenosti. Škoda, že sme Prievidzu nepotrápili viac. Výkon nebol taký ako včera. Hráči boli mierne unavení, ja ich však chválim, dostali sa ďaleko. V semifinále boli vynikajúci. Verím, že v play-off takéto výkony zopakujeme."

Marcel Lux (smečiar Svidníka): "Striebro má pre nás cenu zlata, nemôžeme byť veľmi sklamaní. Až neskôr si uvedomíme, čo sme dosiahli. Nebolo ľahké hrať tri zápasy po sebe."