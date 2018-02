Postup na MS už mali istý. Slováci nestačili na vicemajstrov sveta

Slovenskí florbalisti prehrali na záver kvalifikácie o sedem gólov. Na MS postúpili z druhého miesta.

4. feb 2018 o 21:32 SITA, TASR

Kvalifikácia o postup na MS 2018 - 2. európska skupina:

Slovensko - Švédsko 4:11 (1:2, 2:7, 1:2)

Góly: 18. Mráz, 31. Mráz, 40. Nehila (Kubovič), 50. Gašparík - 4. Nilsson (Hedlund), 18. Nilsson (Bäckby), 24. Nilsberth (Sjögren), 24. Nilsson (Bäckby), 27. Nilsberth (Nilsson), 27. Enström, 31. Nilsberth (Sjögren), 34. Gustafsson (Samuelsson), 38. Samuelsson (Sjögren), 56. Gustafsson, 59. Bäckby.

Rozhodovali: Sjögren, Ellis (obaja Fín.), vylúčení: 2:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 1862 divákov.

Zostava Slovenska: Turiak - Šefčík, Koščo, Gašparík, Dudovič, Čonka-Skyba - Bachan, Machara, Kubovič, Moravčík, Gál - Miške, Laštík, Ujhelyi, Reguly, Mráz - Joščák, Grlický, Nehila

Švédsko: Parsjö-Tegner - Nilsberth, Gustafsson, Sjögren, Nilsson, Samuelsson - Hedlund, Dagman, Enström, Nilsson, Bäckby - Sundstedt, Johansson, Andersson, Hallen, Persson - Jonsson, Fritzell, Palmqvist

1. Švédsko 4 4 0 0 94:6 8 b 2. Slovensko 4 3 0 1 24:18 6 b 3. Nemeck 4 2 0 2 25:28 4 b 4. Slovinsko 4 1 0 3 23:41 2 b 5. Francúzsko 4 0 0 4 12:85 0 b

NITRA. Slovenskí florbaloví reprezentanti sa v súlade s predpokladmi rozlúčili s úspešnou kvalifikáciou o postup na decembrové MS do Česka (1. - 9. 12. 2018).

S úradujúcimi vicemajstrami sveta Švédmi v nedeľu na záver bojov na turnaji 2. skupiny (31. januára až 4. februára) v Nitre v rámci európskej časti kvalifikácie prehrali dôstojne 4:11.

Bola to tretia vzájomná konfrontácia a z pohľadu Slovenska jednoznačne najvydarenejšia. Na MS 2012 vo Švajčiarsku Švédi zvíťazili 18:1, predvlani rovnako v Nitre v rámci kvalifikácie MS 2016 triumfovali 20:1.

94 gólov strelili florbalisti Švédska v štyroch zápasoch kvalifikácie.

Zverenci českého trénera Petra Koutného predtým v Nitre zdolali Slovincov (7:2), Francúzov (10:3) aj Nemcov (3:2) a so šiestimi bodmi obsadili v päťčlennej tabuľke 2. priečku, tá znamená prienik na svetový šampionát. Švédi vybojovali 8 bodov za štyri víťazstvá s impozantným skóre 94:6.

Otvorená partia

Slováci sa favoritov nezľakli a pustili sa s nimi do otvorenej partie - vrátane aktívneho presingu. V 4. minúte Švédi otvorili skóre zásluhou Jonathana Nilssona, ten istý hráč pridal druhý presný zásah v 18. minúte.

O 23 sekúnd sa prvýkrát tešili hostitelia, skóroval Lukáš Mráz.

Pod konečný výsledok sa najvýraznejšie podpísala druhá tretina, Švédi v rozpätí siedmich minút päťkrát rozvlnili sieť a viedli 7:1.

Tento stav trval iba tri sekundy, opäť sa presadil Mráz. Švédi v ďalšom priebehu tejto časti pridali dva góly, no posledné slovo patrilo slovenskému tímu, konkrétne Petrovi Nehilovi, ktorý zblízka zasunul loptičku do siete - 3:9.

V 50. minúte potešil zaplnené tribúny na Klokočine Ronald Gašparík, ktorý zužitkoval presilovku a znížil na 4:9. V záverečnej päťminútovke sa ešte do streleckej listiny zapísali Tobias Gustafsson a Casper Backby.

Na MS sa predstavia po štvrtý raz

“ Je to veľmi nečakaný výsledok, perfektná hra z našej strany. „ Ján Purc, asistent trénera SR

V Nitre sa súbežne konal turnaj 4. skupiny, účastníkmi boli Dánsko, Nórsko, Španielsko, Rakúsko a Veľká Británia. Na MS prenikli Nórsko a Dánsko.

Z každej zo štyroch kvalifikačných skupín postúpili dve najlepšie mužstvá, doplnili ich dvaja najlepší z tretích priečok. Slovákom na palubovke pre zranenie nemohli pomôcť tradičný kapitán Lukáš Řezanina, absentoval tiež dlhodobo zranený iný líder Václav Komačka.

MS sa konajú v dvojročnom intervale. Predvlani ich hostilo Lotyšsko a šampiónmi sa stali Fín. Slováci v Rige obsadili deviate miesto.

Slovenskí florbalisti sa na svetovom šampionáte dosiaľ predstavili trikrát: vo Švédsku 2014 skončili na 10. priečke, vo Švajčiarsku 2012 na 8. pozícii.

Hlasy po zápase (zdroj: RTVS):

Ján Purc (asistent trénera SR): "Je to veľmi nečakaný výsledok, perfektná hra z našej strany. Prvá a tretia tretina boli z našej strany fantastické. Divácka kulisa bola výborná. So Švédmi sa hrá raz za niekoľko rokov, chlapcov nebolo treba motivovať. Cieľom bol postup do Prahy, to sme splnili. Od začiatku sme vedeli, že kľúčový bude zápas s Nemeckom, ktorý sme vyhrali. Dnes ani nešlo o výsledok, no zvládli sme to perfektne."

Lukáš Řezanina (dlhodobý kapitán SR, momentálne zranený): "Som veľmi spokojný, prvá a tretia tretina boli skvelé. Naše zápasy boli ideálne načasované, kvalitou trochu rastieme. Diváci boli tiež výborní. Najväčšie plusy tímu sú, že sme dobrá partia a máme veľmi veľa talentovaných hráčov."