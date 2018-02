Klopp po šlágri: Výsledok výrazne ovplyvnili verdikty rozhodcu

Liverpool v šlágri Premier League remizoval s Tottenhamom 2:2. Hostia vyrovnali v 95. minúte z penalty.

LIVERPOOL. Nedeľňajší zápas dvadsiateho šiesteho kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League 2017/2018 medzi hráčmi FC Liverpool a Tottenhamu Hotspur ponúklo skvelé predstavenie s konečnou remízou 2:2.

Liverpoolčania viedli od tretej minúty, keď Mohamed Salah využil chybu Erica Diera, a dlho sa zdalo, že si napokon udržia najtesnejší náskok.

Kouč Tottenhamu: Stratili sme dva body

Koncovka duelu však priniesla viacero zaujímavých momentov. V 80. minúte sa kenský stredopoliar Spurs Victor Wanyama oprel do lopty a krásnou delovkou z 25 metrov vyrovnal. Jeho spoluhráč Harry Kane v 87. minúte nepremenil pokutový kop, a následne sa diali veci na druhej strane.

Egypťan Salah na začiatku nadstaveného času svojím druhým gólom v zápase priblížil k víťazstvu domáci Liverpool. Posledné slovo mal však kanonier Tottenhamu Harry Kane - v 95. minúte si s druhou jedenástkou poradil oveľa lepšie a zabezpečil hosťom cenný bod z Anfieldu.

"Mohli sme vidieť úžasný zápas. Bol som pokojný, pretože si myslím, že sme hrali veľmi dobre. Cítim však, že sme stratili dva body. Boli sme oveľa lepší ako Liverpool," uviedol bezprostredne po stretnutí pre Match of the Day tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino.

Harry Kane v stretnutí zaznamenal jubilejný 100. presný zásah v Premier League. Túto métu dosiahol v 141. dueli, iba niekdajší skvelý zakončovateľ Alan Shearer potreboval na stovku gólov v tejto súťaži menej zápasov (124). "Nikdy som o ňom nepochyboval. Gratulujem mu k 100. gólu v Premier League," doplnil 46-ročný argentínsky kouč Pochettino.

Klopp sa zrejme nevyhne disciplinárke

Liverpool sa mohol v prípade víťazstva odpútať od súpera v ligovej tabuľke na rozdiel piatich bodov. Po nerozhodnom rezultáte je tretí s 51 bodmi.

Tottenhamu patrí piata pozícia (49).

"Keby som premenil prvú penaltu, pravdepodobne by sme v Liverpoole vyhrali. Musím sa priznať, že keď som išiel kopať tú druhú, bol som nesmierne nervózny. Bol to dôležitý moment, ohromný tlak pred tribúnou The Kop, ale rozhodol som sa, že sa budem držať rutiny," poznamenal Harry Kane.

Domáceho trénera Jürgena Kloppa okrem straty dvoch bodov rozhneval najmä druhý pokutový kop nariadený proti jeho tímu.

Hlavný rozhodca Jonathan Moss najskôr po kontakte liverpoolského obrancu Virgila van Dijka s Érikom Lamelom nechal pokračovať v hre, po niekoľkých sekundách však po signalizácii svojho kolegu na čiare ukázal na biely bod.

“ Hlavný rozhodca pred druhou jedenástkou povedal, že nebola, ale jeho asistent si bol stopercentne istý, že došlo k faulu. „ James Milner, futbalista Liverpoolu

"Obidva tímy vysokej kvality chceli zvíťaziť, ale výsledok výrazne ovplyvnili verdikty rozhodcu. Musíme to však prijať. Van Dijk sa súpera dotkol, ale všetci vieme, že Lamela si išiel pre kontakt. V prvom polčase bolo niekoľko faulov proti nám, no my sme nedostali nič. Pri najmenšom dotyku za celý zápas sa však rozhodol, že išlo o faul. Navyše, pred prvou jedenástkou to bol jasný ofsajd. Každopádne, mali sme dosť šancí na to, aby sme vyhrali," povedal päťdesiatročný rodák zo Stuttgartu.

Po góle na 2:2 rozhodcovskému zoskupeniu sarkasticky zatlieskal a zrejme ho neminie vysvetľovanie pred disciplinárkou.

"Cítim sa zúfalo. Viedli sme, neskôr sme ubránili pokutový kop a Mo Salah strelil náš druhý gól. Zdalo sa, že vyhráme, a opäť sme o náskok prišli. Je to veľké sklamanie. Hlavný rozhodca pred druhou jedenástkou povedal, že nebola, ale jeho asistent si bol stopercentne istý, že došlo k faulu," smútil po stretnutí stredopoliar FC Liverpool James Milner.