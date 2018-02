USA sa za svoju hviezdu hanbili. I keď tam dokázala to, čo nik pred ňou

BRATISLAVA. “Máte pocit, že ste sa dostatočne ospravedlnili?” spýtala sa Oprah Winfrey vo svojej šou v roku 2016.

“Verím, že áno,” odpovedala Tonya Hardingová.

“Čo by ste povedali Nancy Kerriganovej, keby sa tu objavila?” pokračovala Oprah.

“Ak by ma mala rada, objala by som ju a povedala jej, ako som hrdá na to, že sa vo svojom živote pohla správnym smerom. Je to časť histórie, ktorá tu bude vždy s nami, ale už je to za nami,” vravela Hardingová.

Príbeh krasokorčuliarok Hardingovej a Kerriganovej je jedným z najväčších škandálov športovej histórie.

Konkurentky áno, súperky nie

“Prečo? Prečo práve ja?” vzlykala americká krasokorčuliarka s bielou stuhou vo vlasoch.

Bol 6. január 1994, chvíľku po tretej popoludní. Nancy Kerriganová odchádzala z tréningu v Cobo Arene v Detroite, keď ju napadol neznámy muž. Len pár dní pred americkou kvalifikáciou na olympiádu v Lillehammeri.

Reportérka Dana Scartonová nestihla najväčšej americkej nádeji na zisk zlatej medaily položiť ani prvú otázku. Z ničoho nič sa objavil mohutný muž v čiernej koženej bunde.

video //www.youtube.com/embed/voUMQrLy_uY

Vytiahol železnú tyč a udrel Kerriganovú pár centimetrov pod kolenom. Vzápätí zmizol a v útrobách štadióna bolo počuť len plač, vzlyky a krik. Všetko zachytili televízne kamery. Americkú krasokorčuliarku odviezli do nemocnice.

Vyšetrovanie ukázalo, že za útokom stál Jeff Gillooly - vtedajší manžel inej krasokorčuliarky Tonye Hardingovej. Tá sa objavila medzi obvinenými spolu s Gilloolym. Mala brániť vyšetrovaniu. Údajne vedela, kto bol strojcom útoku a neohlásila to na polícii.

“Boli sme konkurentky. Ale súperky? To nie. Ktorákoľvek z nás mohla vyhrať a rovnako aj zlyhať,” bránila sa. O pár dni neskôr získala Hardingová svoj druhý titul národnej šampiónky USA.

Vulgárna rebelka a miláčik národa

Talentované a úspešné. Obe krasokorčuliarky patrili k najlepším. Hoci boli rozdielne.