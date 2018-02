Už nezbiera skúsenosti a zážitky. Zvládne Vlhová útok na medailu?

Športovcovi dodá sebavedomie, keď má pred olympiádou úspešné výsledky, hovorí slovenská lyžiarka.

6. feb 2018 o 12:30 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Už v detstve dokazovala, že je výnimočná. Zo šestnástich pretekov v sezóne dokázala šestnásťkrát vyhrať.

Víťaznú povahu má akoby vrytú vo svojej DNA. Miesta mimo pódia ju nezaujímajú. Najradšej by bola stále prvá.

Petra Vlhová bude na olympiáde v Pjongčangu patriť medzi najväčšie slovenské kandidátky na medailu. Najväčšie šance má v slalome (14. februára), v ktorom vyhrala v tejto sezóne už dva preteky Svetového pohára. Naposledy v olympijskej generálke v Lenzerheide.

„Viem, že sa odo mňa očakáva veľa. Musím však ostať pokojná. Dám do pretekov všetko a uvidíme, na čo to bude stačiť,“ reagovala Vlhová pred odletom do Pjongčangu.

Nebude nič preháňať

Posledné tri dni pred odchodom trénovala v Bratislave so svojím kondičným trénerom Šimonom Klimčíkom.

„Petra odišla na olympiádu v dobrej fyzickej aj mentálnej forme. Pred odchodom sme jej potrebovali dobiť baterky, takže tréningy boli náročnejšie,“ hovorí Klimčík.

Tím na čele s trénerom Liviom Magonim podriaďuje úspechu všetko. Aj preto mala slovenská lyžiarka počas prestupu v katarskej Dauhe krátky tréning.

„Nechcem, aby telo dostalo šok. Cestovali sme dosť hodín, tak sme chceli urýchliť všetky procesy,“ tvrdí 22-ročná Liptáčka.

Teraz sa už na tréningoch sústredí viac na kvalitu ako kvantitu.

„Nebudeme nič preháňať. Potrebujem sa dostať len do môjho pocitu a pohody,“ dodáva.

Na prvú päťku potrebuje šťastie