Čo mi prekáža? Mladíci málo makajú a ešte sa čudujú, priznáva tréner Česka

Tréner českej hokejovej reprezentácie tvrdí, že tamojší mladíci oproti rovesníkom z iných krajín dozrievajú mentálne až neskôr.

5. feb 2018 o 10:41 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Český hokejový tím sa bude na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu spoliehať najmä na skúsenosť, hodnotili tamojšie médiá nomináciu trénera Josefa Jandača.

Kapitánom a najstarším hráčom tímu je 36-ročný Martin Erat, štvrtý najproduktívnejší hráč českej extraligy (46 bodov). Pred ním sú v tabuľke produktivity už iba Milan Gulaš (60 b), Tomáš Mertl (55 b) a Martin Růžička (52 b).

Všetkých štyroch spája, že majú viac ako 30 rokov. Najproduktívnejším Čechom, ktorý ešte nedovŕšil tento vek, je Rudolf Červený. V produktivite mu patrí až ôsme miesto.

Tabuľka produktivity: Tipsport liga (Slovensko): 1. Michal Krištof (24 r.) 2. Matej Paulovič (23 r.) 3. Tim Coffman (30 r., USA) 4. Judd Blackwater (30 r., Kanada) 5. Patrik Svitana (29 r.) Extraliga (Česko): 1. Milan Gulaš (32 r.) 2. Tomáš Mertl (31 r.) 3. Martin Růžička (32 r.) 4. Martin Erat (36 r.) 5. Roberts Bukarts (27 r., Lotyšsko)

"Trošku ma trápia mladší hráči, ktorí by mali mať oveľa väčší drajv a oveľa viac byť zapojení," priznal reprezentačný tréner Jandač pre lidovky.cz. "Voláme po tom, že mladí nedostávajú toľko šancí ako napríklad vo Švédsku alebo Fínsku, ale mali by ich dostávať," pokračoval.

Podľa Jandača však nie je problém iba v tom, že mladíci nedostávajú šancu. Chyba je aj v ich prístupe.

"Dnes chlapci nie sú mentálne pripravení. Prídu do A-tímu a pozerajú, že najprv musia drieť. A keď si myslia, že makajú na sto percent, nie je to pravda. Majú rezervy, robia to na 70 percent a ešte sa čudujú. To mi vadí," vysvetľuje Jandač.

"Mal by u nich prísť nejaký budíček, ale ten u nich príde až keď majú napríklad 25 alebo 26 rokov," doplnil.

Jedným z dôvodov, prečo mladí hokejisti v Česku majú problém sa presadiť, je aj ich rozmaznanosť.

"Nedávno sme sa rozprávali o jednom hráčovi, ktorého vyhodili z extraligy do prvej ligy (druhá najvyššia súťaž - pozn.). A šup - ocinko s ním ide, odvedie ho za ruku, všetko má zariadené. Napríklad Bedřicha Ščerbana (súčasný šéf Jihlavy) preradili z Jihlavy niekam do Písku a jeho prvá cesta smerovala na stanicu, aby si pozrel, kedy mu ide vlak," opísal Jandač.

"Samozrejme, doba je iná a nechcem všetko hádzať iba na mladých. Je možné, že naši mladí na to nemajú fyzicky, muskulatúrou. Škandinávci sú už ako 16- alebo 17-roční silnými chlapmi a zvládnu silovejší dospelý hokej," pokračoval.

"Naši chlapci vsádzajú na šikovnosť, ale dospelý hokej ich zomelie. To je jeden aspekt. Druhý je ten, že naši chlapci dozrievajú neskôr aj mentálne, o tom som presvedčený," dodal Jandač pre lidovky.cz.